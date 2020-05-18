خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: کردستان در بخش زیرساخت‌های فرهنگی با اختلاف بالا یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود و علیرغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولان استانی و کشوری، هنوز هم زیرساخت‌های این بخش متناسب با ظرفیت‌های در اختیار تقویت نشده است.

شمار اندک مکان‌های فرهنگی مورد استفاده در کردستان از یک سو و همچنین طولانی شدن زمان احداث پروژه تالار مرکزی شهر سنندج از سوی دیگر باعث شده است که همچنان اصحاب فرهنگ و هنر در این استان با مشکل نبود مکان مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری مواجه شوند.

تالار مرکزی شهر سنندج که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به محل اصلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این شهر تبدیل شده و دریایی از خاطرات فعالان فرهنگ و هنر کردستان به شمار می‌رود، در سال ۸۲ تخریب شد و هنوز بعد از گذشت ۱۷ سال هنوز این مهم بازسازی و احداث نشده است.

تالار مرکزی شهر سنندج در سال ۸۲ و با نیت احداث و بازسازی دو ساله تخریب شد ولی امروز در حالی احداث آن از مرز ۱۷ سال عبور کرده است که همچنان وعده‌های متعددی در خصوص بازسازی این پروژه از سوی مسئولان استانی و کشوری مطرح می‌شود.

قرار بود این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با استفاده از اعتبارات استانی در مدت ۲ سال ساخته شود ولی با توجه به اینکه منابع استانی جوابگوی هزینه‌های ساخت نشد در فهرست طرح‌های ملی قرار گرفت و زیربنای آن پس از چند مورد اصلاحیه به ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش یافت.

داستان وعده‌های مسئولان و مدیران استانی کردستان از استاندار و مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا وزیر و نماینده و حتی رئیس جمهور نیز کشیده شده است و طی این ۱۷ سال و علیرغم تغییرات گسترده مدیریتی تاکنون هیچکدام از وعده‌ها جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.

از سال ۸۲ تاکنون روند احداث تالار مرکزی شهر سنندج که در روزگاری با اعتبار حدود یک میلیارد تومان ممکن بود امروز نیازمند اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان است و طی این مدت میلیاردها تومان نیز هزینه نگهداری کارگاه احداث شده در محل این پروژه شده است.

روند احداث و بازسازی تالار مرکزی شهر سنندج تاکنون پنج دولت، هفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنج استاندار، هفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی را به خود دیده ولی وعده‌های تمامی این مسئولان در خصوص تسریع در احداث و بهره برداری از آن به نتیجه نرسیده و گفته می‌شود بعد از همه مدت زمان تازه قرار است که بخشی از آن طی سال ۱۴۰۰ مورد بهره برداری قرار گیرد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تیرماه سال ۹۸ در سفری یکی دو ساعته به سنندج از نزدیک از پروژه تالار مرکزی شهر سنندج بازدید کرده و وی نیز در اظهاراتی قابل تأمل بهره برداری از این پروژه را یکی از نیازهای ضروری در استان کردستان عنوان کرد.

سید عباس صالحی در حاشیه بازدید از طرح نیمه تمام تالار مرکزی سنندج در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: ۱۳۹۷ سال خوبی برای این پروژه بوده که عملیات احداث آن با حمایت‌های این وزارتخانه و مساعدت استاندار شتاب خوبی پیدا کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: وجود این تالار برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی لازم و ضروری است.

وی بر تسریع در اتمام این پروژه تاکید کرد و گفت: تمام همت خود را برای جذب اعتبارات بیشتر به کار می‌گیریم.

در همین حال مسئولان استانی و دیگر مدیران کشوری نیز هر بار در جریان بازدید از تالار مرکزی شهر سنندج ضمن تاکید بر اهمیت بهره برداری از آن زمان و تاریخی مشخص را برای افتتاح و بهره برداری آن اعلام کرده‌اند.

وعده ۱۵ ماهه مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عملی نشد

جلال قلعه شاخانی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ۱۰ مرداد ماه سال ۹۷ در خصوص وضعیت تالار مرکزی سنندج با اشاره به اینکه این پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: برآورد شده برای تکمیل آن به ۳۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه تالار مرکزی سنندج بعد از برگزاری مناقصه به یک شرکت مهندسی واگذار شده است، عنوان کرد: این شرکت ظرف چند روز آینده با فراهم شدن مقدمات اولیه، کار خود را آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: بی شک با شروع به کار این شرکت، پروژه شتاب بیشتری می‌گیرد و بر اساس قرارداد منعقده، این شرکت موظف است به شرط تأمین اعتبار، پروژه را ۱۵ ماهه تکمیل و تحویل دهد.

از وعده ۱۵ ماهه مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ۲۱ ماه می‌گذرد ولی نه تنها وی دیگر مسئولیتی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ندارد، که تالار مرکزی سنندج نیز هنوز افتتاح نشده است.

پایان سال مالی ۹۹ بخشی از ساختمان تالار مرکزی سنندج افتتاح می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان نیز مرداد ماه سال ۹۸ و در یک اظهار نظر اعلام کرده بود که در سال مالی ۹۷ در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

بهرام نصراللهی زاده افزود: از ابتدای آغاز پروژه تالار مرکزی شهر سنندج، اعتبار آن قطره چکانی بود ولی خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و با جذب اعتبارات ملی و استانی سال قبل اقدامات خوبی در راستای تسریع در بهره برداری از این پروژه صورت گرفت.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال مالی ۹۸ یعنی در میانه‌های سال ۹۹، بخشی از ساختمان این پروژه تکمیل شده و آماده افتتاح می‌شود.

در حالی که دو ماه از سال ۹۹ گذشته و فعلاً خبری در خصوص افتتاح بخشی از پروژه تالار مرکزی سنندج در میان نیست که بهمن مرادنیا استاندار کردستان نیز به صف وعده دهنده‌های زمان افتتاح تالار مرکزی سنندج اضافه شد.

تالار مرکزی سنندج سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود

استاندار کردستان روز یکشنبه به همراه نمایندگان منتخب مجلس یازدهم از تالار مرکزی سنندج بازدید کرد و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ ساختمان این پروژه به اتمام می‌رسد و در سال ۱۴۰۰ نیز تجهیز می‌شود.

وی تالار فرهنگ سنندج را یک ظرفیت عظیم و زیرساخت توسعه فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: کردستان بعنوان یک استان فرهنگی در کشور مطرح است اما زیرساخت‌های آن مناسب نیست.

استاندار کردستان افزود: تالار فرهنگ یک مجتمع بزرگ فرهنگی و متعلق به همه مردم استان و هنرمندان است که سرانه فرهنگی استان را افزایش می‌دهد و امیدواریم ساختمان این تالار امسال به اتمام برسد و تجهیزات آن نیز سال آینده نصب و راه اندازی شود.

مرادنیا با بیان اینکه از سال ۹۶ تا ۹٨ بیش از ۲٨ میلیارد تومان برای این تالار هزینه شده و برای تکمیل آن ۴۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است، ادامه داد: کردستان یک استان فرهنگی در کشور است اما زیرساخت‌های آن مناسب نیست.

داستان تمدید وعده‌های مدیران و مسئولان استانی و کشوری در خصوص زمان بهره برداری از تالار مرکزی سنندج در حالی همچنان ادامه دارد که متأسفانه بعد از عملیاتی نشدن این همه وعده عملی نشده، هیچکس مسئول سابق را مور مواخذه قرار نمی‌دهد.

داستان وعده‌های عملیاتی نشده در استان کردستان و البته دیگر نقاط کشور در خصوص پروژه‌ها و طرح‌های مختلف همچنان ادامه دارد و مردم هم تنها می‌توانند نظاره‌گر این وعده‌های بی سرانجام باشند.