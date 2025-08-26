  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

شهریه رشته های پر مخاطب و کم مخاطب پیام نور اعلام شد

شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور در کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور در کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

همچنین شهریه رشته‌های کم مخاطب و رشته‌های پر مخاطب دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری اعلام شد.

شهریه دانشجویان مقطع دکتری در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد
رشته‌ها ورودی ۱۴۰۴ دروس جبرانی دروس نظری دروس عملی و رساله
رشته‌های کم مخاطب

ریاضی، آمار، ادبیات فارسی جغرافیا، فلسفه الهیات، اقتصاد، کتابداری، جامعه شناسی، آموزش محیط زیست


 ۱۰۶۶۵۶۰۰۰ ۶۹۱۱۰۴۰ ۲۶۲۷۵۲۰۰ ۲۴۱۷۷۶۰۰

زیست شناسی فیزیک شیمی مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم‌ها مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری اقتصاد و مدیریت کشاورزی

 ۱۰۶۶۵۶۰۰۰ ۶۹۱۱۰۴۰ ۳۴۸۸۶۴۰۰ ۲۷۶۶۶۲۴۰
رشته‌های پر مخاطب

علوم تربیتی، زبان و ادبیات انگلیسی زبانشناسی و زبانهای خارجی تربیت بدنی روانشناسی مدیریت حقوق

 ۱۱۸۴۷۷۰۴۰ ۷۶۷۷۰۱۴ ۲۹۱۸۷۳۶۸ ۲۶۸۵۷۲۸۵

مهندسی عمران مهندسی صنایع

 ۱۱۸۴۷۷۰۴۰ ۷۶۷۷۰۱۴ ۳۸۷۵۲۹۷۶ ۳۰۷۳۲۵۸۲

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴۰

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد
ورودی ۱۴۰۴ دروس نظری عملی و پایان نامه
کلیه گروه‌ها ۸۳۷۹۸۵۵۰ ۷۸۵۸۶۲۰ ۲۳۲۱۵۰۰۵

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مناطق یک و دو

گروه‌های آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد
ورودی ۱۴۰۴ دروس نظری دروس عملی
کلیه گروه‌ها ۱۸۴۶۱۰۷۵ عمومی پایه / اصلی‬ / تخصصی‬ عملی پایان نامه و پروژه
۱۸۷۰۶۵۵ ۲۵۶۰۵۱۲ ۶۷۷۱۶۰۰ ۱۸۸۳۳۵۱۳

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مناطق سه و چهار

گروه‌های آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد
ورودی ۱۴۰۴ دروس نظری دروس عملی
عمومی پایه / اصلی‬ / تخصصی‬ عملی پایان نامه / پروژه‬
علوم پایه فنی و مهندسی ۱۳۹۲۴۱۰۳ ۱۶۲۹۴۱۷ ۲۲۵۵۷۹۰ ۶۵۱۷۶۶۵ ۲۴۳ ۱۸۰۶۳
علوم انسانی ۱۴۶۶۰۱۲۶۳ ۱۶۹۲۹۰۰ ۷۹۰ ۲۲۵۵ ۵۶۴۵۸۲۲ ۱۸۰۶۲۷۳۰

زهرا سیفی

