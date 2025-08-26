شهریه رشته های پر مخاطب و کم مخاطب پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور در کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
همچنین شهریه رشتههای کم مخاطب و رشتههای پر مخاطب دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری اعلام شد.
|شهریه دانشجویان مقطع دکتری در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴
|گروه آموزشی
|شهریه ثابت
|شهریه متغیر هر واحد
|رشتهها
|ورودی ۱۴۰۴
|دروس جبرانی
|دروس نظری
|دروس عملی و رساله
|رشتههای کم مخاطب
|
ریاضی، آمار، ادبیات فارسی جغرافیا، فلسفه الهیات، اقتصاد، کتابداری، جامعه شناسی، آموزش محیط زیست
|۱۰۶۶۵۶۰۰۰
|۶۹۱۱۰۴۰
|۲۶۲۷۵۲۰۰
|۲۴۱۷۷۶۰۰
|
زیست شناسی فیزیک شیمی مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری اقتصاد و مدیریت کشاورزی
|۱۰۶۶۵۶۰۰۰
|۶۹۱۱۰۴۰
|۳۴۸۸۶۴۰۰
|۲۷۶۶۶۲۴۰
|رشتههای پر مخاطب
|
علوم تربیتی، زبان و ادبیات انگلیسی زبانشناسی و زبانهای خارجی تربیت بدنی روانشناسی مدیریت حقوق
|۱۱۸۴۷۷۰۴۰
|۷۶۷۷۰۱۴
|۲۹۱۸۷۳۶۸
|۲۶۸۵۷۲۸۵
|
مهندسی عمران مهندسی صنایع
|۱۱۸۴۷۷۰۴۰
|۷۶۷۷۰۱۴
|۳۸۷۵۲۹۷۶
|۳۰۷۳۲۵۸۲
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴۰
|گروه آموزشی
|شهریه ثابت
|شهریه متغیر هر واحد
|ورودی ۱۴۰۴
|دروس نظری
|عملی و پایان نامه
|کلیه گروهها
|۸۳۷۹۸۵۵۰
|۷۸۵۸۶۲۰
|۲۳۲۱۵۰۰۵
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مناطق یک و دو
|گروههای آموزشی
|شهریه ثابت
|شهریه متغیر هر واحد
|ورودی ۱۴۰۴
|دروس نظری
|دروس عملی
|کلیه گروهها
|۱۸۴۶۱۰۷۵
|عمومی
|پایه / اصلی / تخصصی
|عملی
|پایان نامه و پروژه
|۱۸۷۰۶۵۵
|۲۵۶۰۵۱۲
|۶۷۷۱۶۰۰
|۱۸۸۳۳۵۱۳
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مناطق سه و چهار
|گروههای آموزشی
|شهریه ثابت
|شهریه متغیر هر واحد
|ورودی ۱۴۰۴
|دروس نظری
|دروس عملی
|عمومی
|پایه / اصلی / تخصصی
|عملی
|پایان نامه / پروژه
|علوم پایه فنی و مهندسی
|۱۳۹۲۴۱۰۳
|۱۶۲۹۴۱۷
|۲۲۵۵۷۹۰
|۶۵۱۷۶۶۵
|۲۴۳ ۱۸۰۶۳
|علوم انسانی
|۱۴۶۶۰۱۲۶۳
|۱۶۹۲۹۰۰
|۷۹۰ ۲۲۵۵
|۵۶۴۵۸۲۲
|۱۸۰۶۲۷۳۰
