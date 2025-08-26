  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه بهسازی دره «اسدآبادی» خرم‌آباد

خرم‌آباد - مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه بهسازی دره «اسدآبادی» خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژهٔ بهسازی دره «اسدآبادی» خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که بااعتبار ریالی ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام است و باعث تسهیل در ترافیک شهریِ منطقه ساحلی «اسدآبادی» و همچنین ایجاد راه دسترسی به دره «اسدآبادی» و فراهم‌سازی زمینه برای ارائه خدمات بیشتر دستگاه‌های مختلف اجرایی و امدادی را در این منطقه فراهم می‌آورد.

وی افزود: تا کنون مراحل خاک‌برداری، اجرا و تکمیل کانال آب بر برای هدایت آب‌های فصلی و سنگ‌کاری دیوار ساحلی این پروژه انجام شده و امید می‌رود در صورت نبود مشکل مالی، تا یک ماه آینده زیر سازی پروژه و تمام بخشی که به سازندگی واگذار شده است به اتمام برسد.

