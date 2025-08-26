به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژهٔ بهسازی دره «اسدآبادی» خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که بااعتبار ریالی ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام است و باعث تسهیل در ترافیک شهریِ منطقه ساحلی «اسدآبادی» و همچنین ایجاد راه دسترسی به دره «اسدآبادی» و فراهم‌سازی زمینه برای ارائه خدمات بیشتر دستگاه‌های مختلف اجرایی و امدادی را در این منطقه فراهم می‌آورد.

وی افزود: تا کنون مراحل خاک‌برداری، اجرا و تکمیل کانال آب بر برای هدایت آب‌های فصلی و سنگ‌کاری دیوار ساحلی این پروژه انجام شده و امید می‌رود در صورت نبود مشکل مالی، تا یک ماه آینده زیر سازی پروژه و تمام بخشی که به سازندگی واگذار شده است به اتمام برسد.