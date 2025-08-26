هیچ شرکت واجد صلاحیت برای انتخابات الکترونیک نظام پزشکی تأیید نشده است

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک گفت: وزارت بهداشت به عنوان هیئت اجرایی باید پیشنهاد برگزاری انتخابات الکترونیک را به هیئت مرکزی نظارت ارائه کند و در صورت تأیید این هیئت و تصویب آئیننامه اجرایی، امکان برگزاری انتخابات به این شیوه فراهم خواهد شد.
وی افزود: موضوع انتخابات الکترونیک چندین دوره است که مطرح میشود. در دوره گذشته نیز قرار بود انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود که تنها تا ساعت ۱۰ صبح ادامه داشت و به دلیل آماده نبودن زیرساختها، روند آن متوقف و انتخابات حضوری برگزار شد.
اولویت هیئت نظارت؛ انتخابات سالم و قابل پیگیری
جمالیان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی هیئت مرکزی نظارت برگزاری یک انتخابات سالم، بدون شبهه و با حضور حداکثری است، اظهار کرد: وزارت بهداشت چند نمونه از شرکتهای متقاضی را به هیئت مرکزی نظارت معرفی کرده است اما تاکنون هیچ شرکتی انتخاب یا تأیید نشده است و هیئت مرکزی نظارت نیز تأکید کرده که اصل بر موافقت با برگزاری انتخابات الکترونیک است، مشروط بر اینکه شرکت برگزارکننده توانایی فنی لازم و تضمین سلامت انتخابات را داشته باشد تا در صورت بروز شکایت، امکان بررسی و نظارت کامل وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: شخصاً و سایر اعضای هیئت نظارت علاقهمند به برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم، اما شرط اصلی این است که خیالمان از نظر فنی و نظارتی راحت باشد و وزیر بهداشت نیز همین دیدگاه را دارد؛ ایشان نیز معتقدند انتخابات الکترونیک مطلوب است اما باید زیرساختها آماده باشد و شرکت برگزارکننده تائیدیههای تخصصی را داشته باشد.
وی ادامه داد: تا امروز (۳ شهریور) هیچ شرکت واجد صلاحیت فنی از سوی ما تأیید نشده و وزارت بهداشت نیز رسماً اعلام نکرده است که انتخابات امسال الکترونیک برگزار میشود و با این حال اگر وزارت کشور یا شرکتهای معتبر بتوانند زیرساختهای لازم را فراهم کنند، حتماً از برگزاری انتخابات الکترونیک استقبال کرده و آن را از طریق رسانهها اطلاعرسانی خواهیم کرد.
