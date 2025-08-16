انتخابات الکترونیک سازمان نظام پزشکی؛ نوآوری یا مسیر مبهم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت:

در روزهایی که جامعه پزشکی کشور با چالش‌های متعدد در حوزه درمان، دارو و مسائل صنفی مواجه است، انتخابات سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نهاد صنفی اصلی پزشکان، اهمیتی دوچندان یافته است. این انتخابات می‌تواند مسیر آینده تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای را مشخص کند و صدای پزشکان را در فرآیندهای سیاست‌گذاری پر رنگ‌تر نماید. از همین رو، نحوه برگزاری آن، به‌ویژه در قالب الکترونیک، نیازمند دقت، شفافیت و هماهنگی کامل است.

با این حال، روند اجرایی انتخابات الکترونیک در این دوره، پرسش‌هایی را در میان اعضای جامعه پزشکی برانگیخته است. طبق اطلاعات منتشرشده، اجرای این انتخابات قرار است توسط دو شرکت انجام شود: (پیشگامان دنیای فناوری سبز پهنه گلستان) و یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ فناپ. انتخاب این شرکت‌ها بدون اعلام عمومی یا رقابت گسترده، موجب طرح پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب و فرآیند تصمیم‌گیری شده است. آیا این انتخاب بر اساس توانمندی فنی و تجربه اجرایی صورت گرفته؟ یا عوامل دیگری در تصمیم‌سازی نقش داشته‌اند؟

نقش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت؛ هماهنگ‌کننده یا تصمیم‌ساز؟

برخی منابع غیررسمی اشاره دارند که مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در انتخاب شرکت‌های مجری نقش محوری داشته است. این در حالی است که طبق آئین‌نامه‌های اجرایی، معاون درمان وزارت بهداشت مسئولیت نظارت بر فرآیند انتخابات را برعهده دارد. گفته می‌شود که این تصمیم‌گیری با اطلاع معاون درمان وزارت بهداشت، که طبق آئین‌نامه‌ها رئیس اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی محسوب می‌شود، انجام شده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، باید پرسید: آیا معاون درمان در جریان جزئیات این واگذاری بوده؟ و اگر نه، چرا؟ اگر این انتخاب‌ها بدون هماهنگی کامل با معاونت درمان انجام شده باشند، جای بررسی دارد که آیا اطلاع‌رسانی کافی صورت گرفته یا خیر.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که انتخاب شرکت‌ها با سرعت بالا و در شرایطی خاص انجام شده، به‌طوری‌که بررسی‌های فنی و اجرایی ممکن است به‌طور کامل انجام نشده باشد. آیا محدودیت زمانی عامل اصلی این تصمیم‌گیری بوده؟ یا ملاحظات دیگری در مسیر اجرایی تأثیرگذار بوده‌اند؟

مسیرهای غیرشفاف؛ چالش‌های تکراری

در سال‌های اخیر، اجرای پروژه‌های حوزه سلامت توسط مجموعه‌های خاص، بدون رقابت گسترده، به یکی از دغدغه‌های صنفی تبدیل شده است. تجربه‌های گذشته در سامانه‌های دارویی، پرونده الکترونیک سلامت، راه اندازی اولیه سامانه رگولاتوری و حتی واکسیناسیون کرونا نشان داده‌اند که نبود شفافیت در فرآیندهای اجرایی می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی و بروز چالش‌های اجرایی شود.

در این میان، سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نهاد صنفی پزشکان، باید نسبت به سلامت فرآیند انتخابات خود حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. اگر فرآیند اجرایی این انتخابات با ابهام همراه باشد، ممکن است اعتبار صنفی آن تحت تأثیر قرار گیرد. آیا اعضای شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی در جریان جزئیات این انتخاب‌ها هستند؟ آیا کمیته‌های مرتبط گزارشی از روند اجرایی دریافت کرده‌اند؟ و آیا جامعه پزشکی کشور از این فرآیند مطلع‌اند؟

شفافیت؛ ضرورتی برای اعتماد صنفی

جامعه پزشکی کشور، با وجود فشارهای اقتصادی و حرفه‌ای، همچنان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت است. این جامعه حق دارد بداند که انتخابات صنفی‌اش چگونه و توسط چه مجموعه‌هایی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه، نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای تقویت اعتماد و مشارکت است.

در شرایطی که اعتماد عمومی به فرآیندهای اجرایی نیازمند بازسازی است، برگزاری یک انتخابات الکترونیک با کیفیت، هماهنگ و قابل اتکا می‌تواند نقطه امیدی برای جامعه پزشکی باشد. اما اگر این انتخابات نیز با ابهام همراه شود، پیامدهای آن فراتر از یک دوره مدیریتی خواهد بود.

پرسش‌هایی که همچنان مطرح‌اند

معیار انتخاب شرکت‌های مجری انتخابات الکترونیک سازمان نظام پزشکی چه بوده؟

آیا معاون درمان وزارت بهداشت در جریان کامل این فرآیند قرار داشته؟

نقش مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این مسیر چیست؟

آیا نهادهای مرتبط در سازمان نظام پزشکی از جزئیات مطلع‌اند؟

چه تدابیری برای تضمین کیفیت، هماهنگی، و اعتماد به سامانه رأی‌گیری اندیشیده شده؟

این پرسش‌ها، نه ادعا هستند و نه قضاوت. بلکه دعوتی است به بررسی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و احترام به حقوق صنفی پزشکان. جامعه پزشکی کشور، شایسته انتخاباتی است که در آن معیارها روشن، فرآیندها قابل پیگیری و نتایج قابل اعتماد باشند.