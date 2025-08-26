هشتم شهریور؛ برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی در نشست بزرگداشت شهدای هشتم شهریور (شهدای دولت) با اشاره به تلاشهای استکبار جهانی برای دخالت در کشورهای منطقه تحت عنوان شعارهایی مانند دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، گفت: استکبار در سالهای گذشته تلاش کرده تا در قالب این موضوعات، در کشور ما دخالت کرده و زمینه اختلاف و تردید را در جامعه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: استکبار با این برنامهها قصد فریب مردم را دارد تا بستری برای ایجاد اختلاف و چالش اجتماعی به وجود آورد. امروزه رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعلام میکند که هدف، وادار کردن همه کشورها به اطاعت از آمریکا و تسلیم شدن ملتها است که این نقشه را هم برای جمهوری اسلامی دارد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: هرچه تلاش کردند تا در قالبهای مختلف در کشور نفوذ کنند، نتوانستند اراده خود را تحمیل کرده یا جوامع مختلف را همراه سازند و نیرنگ و فتنههای متعدد آنان برملا شد. بنابراین مناسبتهای ملی فرصت مناسبی است تا به برنامهها و نقشههای شوم دشمنان و اهدافی که علیه جمهوری اسلامی ایران دارند، پرداخته شود.
وی در ادامه به شرایط فجیع مردم غزه پرداخت و گفت: سکوت کشورهای عربی و اسلامی در قبال آنچه در غزه میگذرد، شرمآور است و هیچ انسان آزادهای شرایط غزه را برنمیتابد. لازم است در همین ایام، جنایتهای آمریکا و اسرائیل در قالب جهاد تبیین مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
محمدی بر لزوم گرامیداشت برنامههای دینی و ملی تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ مقاومت و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل آینده، یک امر راهبردی و بسیار تأثیرگذار است.
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خبرنگار
در ادامه حجتالاسلام سید جواد خاضع، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به تشریح برنامههای بزرگداشت پرداخت و بیان کرد: مراسم بزرگداشت شهیدان باهنر و رجایی و گرامیداشت شهید خدمت، آیتالله رئیسی، روز شنبه هشتم شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ دقیقه در سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود که برنامههای مشابهی نیز در سایر نقاط استان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به در پیش بودن سالروز قیام ۱۷ شهریور، تاکید کرد: هفده شهریور از ایام الله و یکی از روزهای بسیار مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که باید همواره زنده نگه داشته شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هشدار داد: رسانههای بیگانه به دنبال تحریف تاریخ هستند، بنابراین لازم است در سطح مساجد و بقاع متبرکه به شکلی صحیح به تبیین واقعه قیام ۱۷ شهریور پرداخته شود.
وی در پایان از عموم مردم، کارکنان ادارات و خانوادههای محترم شهدا برای حضور پرشور در مراسم بزرگداشت شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر دعوت به عمل آورد.
