به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج اظهار کرد: شاید بسیاری از مردم کمتر از دشواری‌های پشت صحنه تلاش متخصصان و کارگران صنعت انرژی آگاه باشند، اما این خدمتگزاران در شرایط سخت اقلیمی و در دورافتاده‌ترین نقاط کشور شبانه‌روز برای رفاه مردم تلاش می‌کنند.

نظارت مستقیم رئیس‌جمهور بر پروژه‌های انرژی

انصاری با اذعان به وجود ناترازی در حوزه انرژی کشور افزود: رئیس‌جمهور شخصاً طرح‌ها و پروژه‌ها را پیگیری و در جلسات تخصصی با حضور چندین وزارتخانه روند پیشرفت آن‌ها را رصد می‌کند.

وی با قدردانی از نقش بخش انرژی در شرایط خاص کشور گفت: چه در دوران دفاع مقدس و چه در روزهای اخیر در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، صنعت انرژی کشور تمام‌وقت در خدمت مردم بوده و آثار ناشی از بحران‌ها را به حداقل رسانده است.

قدردانی از تلاشگران عرصه انرژی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و اعضای دولت به فعالان صنعت انرژی افزود: مردم همواره قدردان این تلاش‌ها بوده‌اند و دولت نیز خود را وامدار پشتیبانی مردم می‌داند.

وی خدمت به مردم را عبادتی بزرگ دانست و تأکید کرد: ایران شایسته همین نوع خدمت خالصانه است و با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش انرژی، آینده‌ای بدون خاموشی و قطعی گاز و برق رقم خواهد خورد.

نوآوری متخصصان ایرانی در شرایط تحریم انصاری با ابراز خرسندی از نوآوری‌های متخصصان ایرانی در حوزه انرژی گفت: در شرایط دشوار تحریمی، شرکت‌های داخلی با همکاری دانشگاه‌ها موفق شده‌اند راندمان و بهره‌وری را افزایش دهند و واحدهای جدید تولید انرژی را طراحی و اجرا کنند و این دستاوردها افتخار ملی است که به دست فرزندان همین سرزمین محقق شده است.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی اولویت اصلی دولت در زیرساخت‌های ملی را ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی دانست و افزود: برنامه‌های متعددی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های کوچک و بزرگ در حال اجراست و این فرهنگ حتی در سطح خانه‌ها و مزارع نیز ترویج خواهد شد تا بخش وسیعی از نیاز واحدهای کوچک تأمین شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، طراحی برای نیروگاه‌های بزرگ‌تر و متنوع‌سازی سبد تولید انرژی در دستور کار قرار دارد و با توجه به کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، تمرکز باید از نیروگاه‌های برق‌آبی به سمت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، خورشیدی، بادی و دیگر شیوه‌های نوین سوق یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: انرژی اولویت نخست دولت است و فرماندهی این میدان شخص رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و در همین مدت کوتاه نیز تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های خورشیدی وارد مدار شده و این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.