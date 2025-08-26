  1. استانها
  2. کردستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

رفع ناترازی انرژی اولویت دولت است؛رصد مستقیم پروژه‌ها توسط رئیس‌جمهور

رفع ناترازی انرژی اولویت دولت است؛رصد مستقیم پروژه‌ها توسط رئیس‌جمهور

سنندج –معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان صنعت انرژی کشور گفت: دولت رفع ناترازی انرژی را در اولویت قرار داده و شخص رئیس‌جمهور پروژه‌های این حوزه را رصد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج اظهار کرد: شاید بسیاری از مردم کمتر از دشواری‌های پشت صحنه تلاش متخصصان و کارگران صنعت انرژی آگاه باشند، اما این خدمتگزاران در شرایط سخت اقلیمی و در دورافتاده‌ترین نقاط کشور شبانه‌روز برای رفاه مردم تلاش می‌کنند.

نظارت مستقیم رئیس‌جمهور بر پروژه‌های انرژی

انصاری با اذعان به وجود ناترازی در حوزه انرژی کشور افزود: رئیس‌جمهور شخصاً طرح‌ها و پروژه‌ها را پیگیری و در جلسات تخصصی با حضور چندین وزارتخانه روند پیشرفت آن‌ها را رصد می‌کند.

وی با قدردانی از نقش بخش انرژی در شرایط خاص کشور گفت: چه در دوران دفاع مقدس و چه در روزهای اخیر در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، صنعت انرژی کشور تمام‌وقت در خدمت مردم بوده و آثار ناشی از بحران‌ها را به حداقل رسانده است.

قدردانی از تلاشگران عرصه انرژی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و اعضای دولت به فعالان صنعت انرژی افزود: مردم همواره قدردان این تلاش‌ها بوده‌اند و دولت نیز خود را وامدار پشتیبانی مردم می‌داند.

وی خدمت به مردم را عبادتی بزرگ دانست و تأکید کرد: ایران شایسته همین نوع خدمت خالصانه است و با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش انرژی، آینده‌ای بدون خاموشی و قطعی گاز و برق رقم خواهد خورد.

نوآوری متخصصان ایرانی در شرایط تحریم انصاری با ابراز خرسندی از نوآوری‌های متخصصان ایرانی در حوزه انرژی گفت: در شرایط دشوار تحریمی، شرکت‌های داخلی با همکاری دانشگاه‌ها موفق شده‌اند راندمان و بهره‌وری را افزایش دهند و واحدهای جدید تولید انرژی را طراحی و اجرا کنند و این دستاوردها افتخار ملی است که به دست فرزندان همین سرزمین محقق شده است.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی اولویت اصلی دولت در زیرساخت‌های ملی را ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی دانست و افزود: برنامه‌های متعددی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های کوچک و بزرگ در حال اجراست و این فرهنگ حتی در سطح خانه‌ها و مزارع نیز ترویج خواهد شد تا بخش وسیعی از نیاز واحدهای کوچک تأمین شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، طراحی برای نیروگاه‌های بزرگ‌تر و متنوع‌سازی سبد تولید انرژی در دستور کار قرار دارد و با توجه به کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، تمرکز باید از نیروگاه‌های برق‌آبی به سمت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، خورشیدی، بادی و دیگر شیوه‌های نوین سوق یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: انرژی اولویت نخست دولت است و فرماندهی این میدان شخص رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و در همین مدت کوتاه نیز تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های خورشیدی وارد مدار شده و این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

کد خبر 6570957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها