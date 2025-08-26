به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت انجمن‌های ورزشی‌های رزمی استان بوشهر، نهمین دوره استاژ فنی و ارتقای کمربند رنگی کمیته فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ AIKIA در بوشهر برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح فنی هنرجویان و مربیان برگزار شد و در پایان، آزمون‌های نظری و عملی از شرکت‌کنندگان گرفته شد.

در مراسم پایانی، استاد مهدیه میرشکاری از زحمات مربیان حاضر که در برگزاری هرچه بهتر این دوره همکاری داشتند، با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی کرد.

برگزاری چنین دوره‌هایی نشان‌دهنده همکاری مستمر بین کمیته‌های تخصصی (مانند AIKIA) و هیئت انجمن‌های ورزشی‌های رزمی استان است و به توسعه ورزش‌های رزمی در سطح استان کمک می‌کند.