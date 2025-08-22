به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد عادلپور در خطبههای امروز خرمشهر با اشاره به واقعه تاریخی تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین (ع)، ریشه آن را در عدم ولایتمداری، تفرقه و اعتماد به دشمن دانست و گفت: تشیع از این ماجرا ضربه سختی خورد و این درس عبرتی برای جبهه حق است.
وی با نقد بیانیه اخیر برخی اصلاحطلبان تندرو بیان کرد: این بیانیه بمب دودزایی برای پنهان کردن مسائل اصلی جنگ است و کاملاً همسو با درخواستهای دشمنان ایران عمل میکند.
حجتالاسلام و المسلمین عادلپور افزود: آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ نتوانستند به دست آورند، برخی احزاب منتسب به جریان اصلاحات تلاش میکنند با فشار سیاسی و رسانهای محقق کنند، اما سایر احزاب اصلاحطلب با این رویکرد مخالفاند.
وی این بیانیه را مغایر با وحدت ملی، اقتدار کشور و به معنای تسلیم ایران دانست و تأکید کرد: این اقدام، دستوپا زدن برای شکستن انسجام ملی و تسلیم ایران است.
امام جمعه خرمشهر با اشاره به مکانیسم ماشه در برجام گفت: خودشان این مکانیسم را در برجام ایجاد کردند و اکنون با همان بهانه ملت را میترسانند و خواستار تسلیم ایران هستند.
وی از مردم خواست با بصیرت، اشخاص و احزاب را بهخوبی بشناسند و افزود: ملت بیدار ایران زیر بار ذلت تسلیم نخواهد رفت.
حجتالاسلام عادلپور همچنین به اظهارات اخیر نتانیاهو درباره طرح «اسرائیل بزرگ» و اشغال اراضی منطقه اشاره کرد و گفت: دولتهای عربی تنها به محکومیت کلامی بسنده کردهاند، در حالی که سالهاست با رژیم صهیونیستی طرح دوستی و عادیسازی دارند. آیا این دولتها نمیدانند که طرح نیل تا فرات از اعتقادات این رژیم است؟
وی افزود: اظهارات آزادانه نتانیاهو نشاندهنده حمایت آمریکا و اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه است.
امام جمعه خرمشهر با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، روز صنعت دفاعی را پایهای مهم برای امنیت کشور دانست و گفت: جهان، دنیای قدرت است و کشوری که قوی نباشد، زیر پای قدرتها ذلیل میشود.
