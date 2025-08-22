  1. استانها
بیانیه برخی اصلاح‌طلبان همسو با خواسته دشمنان ایران است

خرمشهر - امام جمعه خرمشهر با انتقاد شدید از بیانیه برخی اصلاح‌طلبان تندرو، آن را تلاشی برای تضعیف وحدت ملی و همسویی با خواسته‌های دشمنان ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل‌پور در خطبه‌های امروز خرمشهر با اشاره به واقعه تاریخی تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین (ع)، ریشه آن را در عدم ولایت‌مداری، تفرقه و اعتماد به دشمن دانست و گفت: تشیع از این ماجرا ضربه سختی خورد و این درس عبرتی برای جبهه حق است.

وی با نقد بیانیه اخیر برخی اصلاح‌طلبان تندرو بیان کرد: این بیانیه بمب دودزایی برای پنهان کردن مسائل اصلی جنگ است و کاملاً همسو با درخواست‌های دشمنان ایران عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عادل‌پور افزود: آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ نتوانستند به دست آورند، برخی احزاب منتسب به جریان اصلاحات تلاش می‌کنند با فشار سیاسی و رسانه‌ای محقق کنند، اما سایر احزاب اصلاح‌طلب با این رویکرد مخالف‌اند.

وی این بیانیه را مغایر با وحدت ملی، اقتدار کشور و به معنای تسلیم ایران دانست و تأکید کرد: این اقدام، دست‌وپا زدن برای شکستن انسجام ملی و تسلیم ایران است.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به مکانیسم ماشه در برجام گفت: خودشان این مکانیسم را در برجام ایجاد کردند و اکنون با همان بهانه ملت را می‌ترسانند و خواستار تسلیم ایران هستند.

وی از مردم خواست با بصیرت، اشخاص و احزاب را به‌خوبی بشناسند و افزود: ملت بیدار ایران زیر بار ذلت تسلیم نخواهد رفت.

حجت‌الاسلام عادل‌پور همچنین به اظهارات اخیر نتانیاهو درباره طرح «اسرائیل بزرگ» و اشغال اراضی منطقه اشاره کرد و گفت: دولت‌های عربی تنها به محکومیت کلامی بسنده کرده‌اند، در حالی که سال‌هاست با رژیم صهیونیستی طرح دوستی و عادی‌سازی دارند. آیا این دولت‌ها نمی‌دانند که طرح نیل تا فرات از اعتقادات این رژیم است؟

وی افزود: اظهارات آزادانه نتانیاهو نشان‌دهنده حمایت آمریکا و اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه است.

امام جمعه خرمشهر با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، روز صنعت دفاعی را پایه‌ای مهم برای امنیت کشور دانست و گفت: جهان، دنیای قدرت است و کشوری که قوی نباشد، زیر پای قدرت‌ها ذلیل می‌شود.

