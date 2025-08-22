بیانیه اخیر جبهه اصلاحات همسو با خواست آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه مرداد ماه ۱۴۰۴ میامی در مسجد جامع این شهر ضمن انتقاد شدید از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، آن را همسو با خواست و اراده آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دانست.

وی این بیانیه را پاس گل به دشمنان دانست و افزود: دستگاه قضائی باید با این جریان‌ها که در زمین دشمن بازی می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه این بیانیه به رسانه‌های معاند خوراک داد، تاکید کرد: این بیانیه اصلاحاتی‌ها همچنین قلب امام زمان (عج)، قلب رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا را شکست.

عزیزی در ادامه بیان کرد: ین‌گونه مواضع تضعیف‌کننده دولت منتخب مردم است و در شرایطی که کشور با تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو است، جای چنین مواضعی نیست.

وی ادامه داد: اگر در میان اصلاح‌طلبان کسانی با چنین تفکری حضور دارند، باید توبه کنند. انتشار چنین بیانیه‌هایی، آب به آسیاب دشمن ریختن است و ضربه مستقیم به انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران محسوب می‌شود.

امام جمعه میامی با هشدار نسبت به تلاش برای ایجاد ناآرامی، خطاب به عوامل پشت پرده گفت: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند باید از خون شهدا خجالت بکشند و اگر خجالت نمی‌کشید، لااقل مردانگی داشته باشند و عزت کشور را فدای خوش‌خدمتی به امثال نتانیاهو نکنید.

عزیزی با بیان اینکه یقیناً این افراد در دنیا و آخرت زیان‌کار خواهند بود، تاکید کرد: این جریان در حال کندن گور خود است. مردم آگاه هستند و با وجود همه مشکلات، هرگز غیرت ملی و انقلابی خود را به دشمن نمی‌فروشند.