به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که قربانیان بخشی از یک گروه دانشآموزی در یک اردوی تفریحی بودند که توسط یک آکادمی متخصص در گردشگری سازماندهی شده بود.
این حادثه در ساحل ابوطلعت در منطقه آگامی اسکندریه رخ داد.
این وزارتخانه افزود که آمبولانسها به محل حادثه اعزام شدند. سه نفر از مجروحان در ساحل تحت درمان قرار گرفتند، در حالی که ۲۱ نفر دیگر برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.
خالد عبدالغفار، معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت و جمعیت مصر، ضمن نظارت دقیق بر اقدامات پزشکی و اورژانسی، بر تعهد این وزارتخانه برای حمایت از مجروحان و خانوادههایشان تأکید کرد.
این وزارتخانه که جزئیاتی در مورد شرایط غرق شدن ارائه نکرد، از عموم مردم خواست تا دستورالعملهای ایمنی ساحل را به ویژه در هنگام گردشهای گروهی رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.
