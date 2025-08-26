به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی پیش از ظهر سه‌شنبه در اولین همایش کارگزاران مساجد استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با اشاره به اینکه دشمنان و معاندان در طول تاریخ در نقطه مقابل فعالیت‌های مذهبی و دینی مسجد و هیئت بوده‌اند و گواه آن به آتش کشیدن مسجدالاقصی توسط رژیم غاصب صهیونی است، اظهار کرد: ظرفیت و توان مسجد به عنوان مکان تربیت کننده نسل‌های رهرو در مسیر قرآن و اسلام بر کسی پوشیده نیست و مسجد محلی مقدس و به تعبیر امام راحل (ره)، سنگر است.

افضلی با ذکر اینکه مسجد یک قرارگاه و مأمنی برای دفاع از ارزش‌هاست، ادامه داد: اهل مسجد نیز در پرتو این مکان مقدس، قداست می‌یابند و مسجدی‌ها و منبری‌ها همواره خنثی کننده توطئه‌های دشمنان دین و مذهب و جنگ ترکیبی تمام‌عیار بدخواهان بوده‌اند.

وی با اشاره به اولین اقدام پیامبر اسلام (ص) در بدو ورود به مدینه و احداث مسجد، افزود: مسجد در ادبیات دینی هم محل اقامه نماز و امور عبادی بوده و هم مسائل فرهنگی، سیاسی، احتماعی، امنیتی و … در بستر مسجد به پیش می‌رود همچنان که در دوران دفاع مقدس تمامی مأموریت‌ها با محوریت مساجد طراحی و اجرا شد.

توصیه‌های مقام معظم رهبری برای اعتلای نقش مساجد

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با تأکید بر اینکه مسجد یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحقق جهاد تبیین به عنوان مطالبه مقام معظم رهبری است، اضافه کرد: رهبر انقلاب از ما قرائت سوره مبارکه فتح، دعای توسل و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه را برای نصرت و پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت توصیه کردند و این مهم در بستر مساجد تحقق می‌یابد.

افضلی با اشاره به دیگر مطالبه مقام معظم رهبری ناظر بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی، افزود: ایشان توصیه داشتند که مساجد محلات با هم همکاری و ارتباط داشته باشند و اهالی مساجد با هم برنامه‌های مشترک را طراحی و اجرا کنند که جا دارد از این امر رهبری غفلت نکنیم.

وی از فرماندهان پایگاه‌های بسیج مساجد خواست که ذیل رهبری امام جماعت مسجد و هم‌افزایی و همفکری با ارکان این مکان مقدس، نسبت به جهاد تبیین در عرصه مساجد تلاش کنند.

فرمانده سپاه استان با یادآوری اینکه امروز دشمنان به دنبال کمرنگ کردن اتحاد و یکپارچگی مردم هستند، گفت: بعد از پیروزی قهرمانانه و افتخارآمیز ملت ایران علیه دشمن صهیونی، آنان تلاش داشتند با ترور فرماندهان، کار را تمام کنند اما نقشه آنان خنثی شد و پیروزی قطعی به جبهه حق تعلق گرفت.

اتحاد و انسجام و همدلی مردم باید حفظ شود

افضلی ادامه داد: دشمنان در مرحله بعد یعنی جنگ روایت‌ها تلاش کردند تا جنگ باخته را با تکیه بر نفوذ در فضای مجازی و امپراطوری رسانه که در اختیارشان است، به نفع خودشان روایت کنند.

وی با تأکید بر اینکه امروز اتحاد و انسجام و همدلی مردم باید حفظ شود، توضیح داد: امروز مسجدی‌ها و هیئتی‌ها به عنوان سربازان ولایت وظیفه دارند که این دستاوردها را تبیین کنند.

افضلی در پایان گفت: ائمه جماعات در مساجد نسبت به تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری که بسیار راهگشاست، اهتمام کنند چرا که این سخنان امیدآفرین است.