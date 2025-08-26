به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره شهید رجایی که امروز سه شنبه ۴ شهریور همزمان با روز کارمند با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در سالن اجلاس سران برگزار شد، سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان دستگاه برتر در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی معرفی شد.

در بخش «روایت نصر» این جشنواره نیز دو همکار بهزیستی مورد تقدیر قرار گرفتند؛ خانم کریمی رئیس شیرخوارگاه آمنه و آقای صادقی همکار بهزیستی قصرشیرین به پاس مجاهدت و ایثارگری در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد تجلیل قرار گرفتند.

شایان ذکر است در جریان جنگ ۱۲ روزه، بهزیستی قصر شیرین در روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مورد تجاوز نظامی اسرائیل قرار گرفت و فرامرز حضرتی از کارکنان بهزیستی قصر شیرین شهید شد.

همچنین تخلیه شیرخوارگاه آمنه در منطقه ۳ تهران، در جریان یک جنگ ۱۲ روزه، پس از هشدار اسرائیل درباره حمله هوایی به منطقه اتفاق افتاد.

کارکنان و مددکاران این شیرخوارگاه موفق شدند ۶۰ نوزاد را در فرصتی کوتاه، حدوداً نیم ساعت قبل از حمله به مکانی امن منتقل کنند.