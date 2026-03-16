ضرورت تداوم راه شهدا؛ پیروزی ملت ایران نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدجواد بلوچی در مسجد جامع روستای قیاس آباد بیان کرد: ایثار و فداکاری شهید بلوچی و همه شهدای ایران اسلامی، استمرار همان مسیری است که ملت ایران در طول چهل و هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پیموده‌اند ان هم ملتی که با تکیه بر ایمان و حضور مردم در صحنه، در مقابل استکبار، استعمار و زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی ایستاده است.

وی با تقدیر از مردم ولایتمدار غیاث‌آباد و حضور مستمر آنان در تمامی مناسبت‌های انقلابی و مذهبی افزود: شهادت فرزندان این سرزمین، ثمره تربیت انقلابی و روحیه ایثارگری خانواده‌ها و مردم این دیار است. نام و یاد شهدای ما همچون ستارگانی پرفروغ در تاریخ ایران می‌درخشد و نسل امروز و آینده باید قدر این سرمایه‌های معنوی را بداند.

فرماندار گرمسار در ادامه تاکید کرد: جوانان این مرز و بوم امروز با دانش، تعهد و توانمندی خود در عرصه‌های مختلف از جمله صنایع دفاعی، هوافضا و علم و فناوری، اقتدار ایران اسلامی را رقم زده‌اند و امنیت و استقلال کشور مرهون تلاش همین فرزندان مخلص ملت است.

همتی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به لزوم تداوم راه شهدا گفت: همه ما وظیفه داریم با عمل، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و در هر مسئولیتی که هستیم، امانت‌دار خون پاک آنان باشیم. یقین داریم همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، آینده ایران در جهان درخشان‌تر خواهد بود و این ملت با تکیه بر آرمان‌های انقلاب و فداکاری جوانان خود، بر هر دشمنی پیروز خواهد شد.