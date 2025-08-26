پزشکان؛ سربازان خط مقدم جبهه سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، در آئین تقدیر از پزشکان شاغل در مراکز درمانی سپاه استان مرکزی، ضمن تبریک روز پزشک، از زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ این قشر فداکار در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش پزشکان در تأمین سلامت جامعه، گفت: پزشکان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه سلامت، با ایثار و از خودگذشتگی، همواره در تلاشند تا درد و آلام بیماران را تسکین بخشند و سلامتی را به جامعه هدیه کنند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: این نهاد مردمی همواره قدردان زحمات پزشکان و کادر درمان مراکز درمانی خود بوده و تمام تلاش خود را برای حمایت از این عزیزان و ارتقای سطح خدمات درمانی به کار خواهد بست.

سردار عمومهدی در ادامه سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، اظهار کرد: شهدای مدافع سلامت با نثار جان خود در راه خدمت به مردم، برگ زرینی در تاریخ ایثار و فداکاری رقم زدند.

وی افزود: پزشکان و کادر درمان سپاه استان مرکزی نیز در دوران شیوع ویروس کرونا، با تمام توان در خط مقدم مبارزه با این بیماری حضور داشتند و با ایثار و فداکاری، جان بسیاری از هموطنان را نجات دادند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: در این جنگ نیز پزشکان و کادر درمان، با حضور در مناطق آسیب‌دیده، به یاری مردم شتافتند و خدمات بهداشتی و درمانی لازم را به آنان ارائه کردند.

سردار عمومهدی با بیان اینکه پزشکان، همواره در کنار نیروهای مسلح و مردم بوده و هستند، گفت: این جامعه هدف با روحیه ایثار و از خودگذشتگی، در هر زمان و مکانی که نیاز باشد، آماده خدمت‌رسانی هستند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره در کنار مردم و خدمتگزار آنان است، گفت: مراکز درمانی سپاه نیز در راستای همین هدف، تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم به کار می‌گیرند.

سردار عمومهدی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان مرکزی، گفت: سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، در این راستا، برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد و با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها، تلاش می‌کند تا سطح خدمات درمانی در استان را ارتقا دهد.

روحیه جهادی و تخصص پزشکان، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام سلامت کشور است

معاونت سلامت درمان و دفاع زیستی سپاه روح الله استان مرکزی نیز در این آئین گفت: روز پزشک، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه و ایثارگرانه سپیدپوشان خط مقدم سلامت است، پزشکان در واقع امتداددهندگان راه انبیا و اولیا در شفای بیماران و تسکین آلام دردمندان هستند و سپاه نیز همواره قدردان این قشر تلاشگر و فداکار بوده و هست.

سرهنگ محمد تقی امینی، با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود را خدمتگزار مردم می‌داند و در این راستا، حوزه سلامت از اولویت‌های اساسی این نهاد انقلابی است، افزود: در مجموعه سلامت درمان و دفاع زیستی سپاه روح الله، هدف اصلی ما ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت و در تراز انقلاب اسلامی به تمامی هموطنان به ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نیروهای سپاه و بسیج است و این مهم با تلاش شبانه‌روزی پزشکان متعهد ما محقق می‌شود.

وی به نقش پیشگیرانه حوزه سلامت و لزوم توجه به آن اشاره کرد و گفت: همزمان با ارائه خدمات درمانی، ما تاکید ویژه‌ای بر حوزه پیشگیری و ارتقای سبک زندگی سالم داریم. برنامه‌های آموزشی و غربالگری‌های منظم، ابزارهایی هستند که به ما کمک می‌کنند تا از بروز بیماری‌ها جلوگیری کرده و سلامت جامعه را در بلندمدت تضمین کنیم پزشکان ما در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

سرهنگ امینی بیان داشت: از دوران دفاع مقدس تا مقابله با بلایای طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر، کادر درمانی سپاه، از جمله پزشکان گرانقدر، همواره در صف اول خدمت‌رسانی حضور داشته و ایثارگری‌های بسیاری از خود نشان داده‌اند. روحیه جهادی و تخصص این قشر، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام سلامت کشور است.

وی با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی دانش و مهارت کادر درمانی، تصریح کرد: ما سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی متخصص و متعهد را از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌های علمی و فراهم آوردن امکانات پژوهشی و درمانی به‌روز، زمینه را برای ارتقای مستمر سطح کیفی خدمات و رضایتمندی مراجعین فراهم می‌سازد.