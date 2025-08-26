توسعه پایدار باید در کنار حفاظت از محیط زیست باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیزی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری گفت: ما باید مدافع محیط زیست باشیم، اما این دفاع نباید مانعی برای توسعه خدماتی و صنعتی در مناطق محروم شود. توسعه پایدار زمانی معنا دارد که معیشت مردم نیز تأمین شود.

وی با اشاره به تجربه سفر خود به کشور زیمبابوه افزود: در منطقه‌ای جنگلی در نزدیکی آبشار ویکتوریا، کلبه‌هایی زیبا برای گردشگران ساخته شده بود که موجب ایجاد معیشت پایدار برای مردم آن منطقه شده بود. ما نیز در ارتفاعات استان، ظرفیت‌هایی مشابه داریم که می‌توان با ایجاد هتل‌های جنگلی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اشتغال‌زایی کرد.

عزیزی با انتقاد از وضعیت فعلی معیشت در برخی مناطق استان گفت: نباید فقر و تورم مردم را به سمتی ببرد که برای تأمین معیشت، جنگل‌ها را بسوزانند و زغال تولید کنند. منابع طبیعی باید با همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم، به بستری برای اشتغال تبدیل شود.

وی با تأکید بر حمایت قانونی از محیط‌بانان اظهار داشت: قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که آنان بتوانند ضمن دفاع از محیط زیست، از جان خود نیز محافظت کنند.

نماینده مردم فارسان، کوهرنگ و کیار همچنین خواستار تسریع در تصویب لایحه مدیریت پسماند شد و گفت: در فراکسیون محیط زیست مجلس، با خانم دکتر مسئول این حوزه رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا این لایحه هرچه سریع‌تر به صحن علنی بیاید و اجرایی شود.

وی با اشاره به تنوع گیاهی و جانوری استان افزود: استان ما دارای مناطق سبز، زرد، سفیدکوه، آبشارهای متعدد و جنگل‌های بلوط است که متأسفانه بسیاری از درختان بلوط به بیماری مبتلا شده‌اند. باید اعتبار سالانه‌ای برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات محیط زیست استان اختصاص یابد.

عزیزی به موضوعی فراتر از محیط زیست اشاره کرد و گفت: در جلسات هیئت دولت باید به مسئله تغییرات اقلیمی ناشی از برنامه‌هایی مانند پروژه هارپ نیز توجه شود. هرچند مقالات رسمی آمریکا تأثیر آن را رد می‌کنند، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این برنامه‌ها می‌توانند در کاهش بارش‌ها نقش داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: با وحدت، آگاهی و پیگیری مستمر، می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی استان بهره‌برداری اصولی کرد و در برابر تهدیدات محیط زیستی ایستادگی نمود.