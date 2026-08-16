به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال با وجود اطمینان از قانونی بودن حضور یاسر آسانی در ترکیب این تیم، برای محکم‌کاری و جلوگیری از هرگونه ابهام در خصوص وضعیت این بازیکن، قصد دارد بار دیگر شرایط او را از فدراسیون جهانی فوتبال استعلام کند.

حضور آسانی در ترکیب استقلال مقابل مس شهربابک در هفته نخست لیگ برتر با اعتراض و شکایت باشگاه کرمانی همراه شد. مس شهربابک مدعی است با توجه به موضوع فسخ قرارداد آسانی و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، استفاده از این بازیکن غیرمجاز بوده و به همین دلیل خواستار بررسی نتیجه مسابقه شده است.

در مقابل، مدیران استقلال تأکید دارند که از نظر آنها حضور آسانی در مسابقات منعی ندارد و این بازیکن همچنان از نظر مقررات ثبت بازیکنان، شرایط لازم برای همراهی آبی‌پوشان را داشته است. استقلالی‌ها همچنین بر اساس بررسی‌های حقوقی و استعلام‌های انجام‌شده، با اطمینان از وضعیت این بازیکن مقابل مس شهربابک از او استفاده کردند.

با این حال، با توجه به شکایت رسمی مس شهربابک و حساسیت ایجادشده پیرامون وضعیت قراردادی آسانی، باشگاه استقلال تصمیم گرفته برای اطمینان بیشتر، موضوع را از فیفا نیز پیگیری کند تا هیچ ابهامی درباره شرایط این بازیکن برای ادامه حضور در مسابقات وجود نداشته باشد.

آبی‌پوشان قصد دارند با دریافت پاسخ و مستندات لازم از مرجع بین‌المللی فوتبال، مدارک مربوط به وضعیت آسانی را در اختیار داشته باشند تا در صورت ادامه اعتراض‌ها و رسیدگی کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال، دفاعیه مستند و کاملی ارائه کنند.

در همین حال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز برای بررسی پرونده شکایت از آسانی، موضوع را از سازمان لیگ و فیفا استعلام خواهد کرد تا وضعیت این بازیکن و نحوه ثبت و امکان استفاده از او در استقلال مشخص شود.

به این ترتیب، استقلال در حالی از بابت استفاده از آسانی نگرانی جدی ندارد که برای محکم‌کاری و جلوگیری از هرگونه دردسر احتمالی در ادامه فصل، به دنبال دریافت تأییدیه و مستندات بیشتر درباره وضعیت این بازیکن است.