به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر یک‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۹۸ هزار و ۴۳۵ مترمربع از حریم و بستر رودخانه‌های خراسان شمالی رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: این میزان معادل حدود ۹.۸ هکتار است و بیش از ۴۶ درصد کل مساحت رفع تصرف‌شده از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۴ را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۲۱۱ هزار و ۶۳۸ مترمربع معادل بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده گفت: رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها از اقدامات مهم در صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب است.

وی تصریح کرد: تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند با مسدود کردن مسیر طبیعی جریان آب، در زمان بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، خسارت‌ها را افزایش دهد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر استمرار اقدامات قانونی برای شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز و جلوگیری از ایجاد تصرفات جدید تأکید کرد.