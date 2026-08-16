به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده پیش از ظهر یکشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۹۸ هزار و ۴۳۵ مترمربع از حریم و بستر رودخانههای خراسان شمالی رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: این میزان معادل حدود ۹.۸ هکتار است و بیش از ۴۶ درصد کل مساحت رفع تصرفشده از حریم و بستر رودخانههای استان در سال ۱۴۰۴ را شامل میشود.
وی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۲۱۱ هزار و ۶۳۸ مترمربع معادل بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانههای استان رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شد.
حجتالاسلام براتیزاده گفت: رفع تصرف از حریم و بستر رودخانهها از اقدامات مهم در صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از خسارتهای ناشی از سیلاب است.
وی تصریح کرد: تصرف و ساختوساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها میتواند با مسدود کردن مسیر طبیعی جریان آب، در زمان بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب، خسارتها را افزایش دهد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر استمرار اقدامات قانونی برای شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز و جلوگیری از ایجاد تصرفات جدید تأکید کرد.
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