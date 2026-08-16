به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به روز مشارکت‌های اجتماعی، گفت: مشارکت اجتماعی مردم در اداره کشور مظاهر گوناگونی دارد و امروز به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر حکمرانی در جهان تبدیل شده و دیگر یک انتخاب یا مسئله تشریفاتی نیست.

وی افزود: مشارکت اجتماعی موجب ایجاد سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری و تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت می‌شود.

امانی با اشاره به تجربه مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری تهران اظهار کرد: این روند از سطح محلات شهر تهران در اواخر دهه ۷۰ و به‌ویژه در طول دو دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ آغاز شد و تجربه بسیار شیرینی بود. همچنان کسانی که در این فرایند مشارکت داشتند، از اقدام شورای اسلامی شهر تهران در آن ادوار به عنوان یک خاطره خوب یاد می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: این مشارکت در همه دوره‌های مدیریت شهری با فراز و نشیب ادامه پیدا کرد و در دوره ششم نیز تلاش شد حداقل‌های امکان مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور محلاتشان حفظ و ادامه پیدا کند.

وی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به مشارکت اجتماعی به عنوان یک کار تشریفاتی و شعار نگاه نکرد و وارد اجرا شد. بر همین اساس، نظام‌نامه مشارکت محله‌ای به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید و پس از تأیید هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری تهران، ستادی تحت عنوان «ستاد مشارکت‌های محله‌ای شورای اسلامی شهر تهران» تشکیل شد.

امانی افزود: با رأی صحن علنی شورا، هشت نفر از اعضای شورای شهر برای هدایت و راهبری موضوع مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری انتخاب شدند و در این نظام‌نامه به صراحت تصویب شد که دستورالعمل‌های مورد نیاز مشارکت‌های محلی در شهر تهران باید به تصویب این ستاد برسد و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه این ستاد دستورالعمل‌هایی را با حضور نمایندگان شهرداری و پس از بحث‌های کارشناسی و رفت‌وبرگشت‌های چندماهه میان ستاد و مدیریت شهری به تصویب رساند، گفت: اجرای این دستورالعمل‌ها نیز در شهر تهران آغاز شد.

امانی ادامه داد: مهم‌ترین این اقدامات، انتخاب معتمدان شورای اسلامی شهر در محلات ۳۵۲گانه تهران بود که برای هر محله پنج معتمد منتخب شورای اسلامی شهر تهران با یک فرایند طولانی انتخاب شدند.

وی افزود: پس از آن، انتخاب هیئت امنای محلات و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در محلات انجام شد و احکام همه آنها نیز توسط شهرداری تهران صادر و طی مراسم‌هایی با حضور اعضای شورا و شهردار تهران ابلاغ شد و هیئت‌های امنا فعالیت خود را آغاز کردند.

عضو شورای شهر تهران گفت: قرار شد مدیران محلات نیز بر اساس دستورالعملی که در همین ستاد تصویب شد، انتخاب شوند و این کار نیز انجام شد و بسیاری از مدیران محلات را هیئت امنای محلات انتخاب کردند.

شهرداری با یک عقبگرد عجیب فرایند مشارکت را کنار گذاشت

امانی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای سال جاری، پس از سه سال از گذشت این فعالیت‌ها، به ناگاه شهرداری تهران با یک «عقبگرد عجیب و ناگهانی» همه این فرایندها و مراحل طی‌شده را زیر سؤال برد.

وی ادامه داد: پس از آخرین جلسه‌ای که با حضور شهردار تهران در ستاد تشکیل شد و اظهاراتی که ایشان کردند، عملاً ستاد مشارکت‌های محله‌ای شورای اسلامی شهر تهران از این فرایند کنار گذاشته شد و اکنون شهرداری تهران رأساً و بدون توجه به مصوبات شورا و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، سراهای محله را اداره می‌کند.

امانی گفت: این بلایی است که در این دوره مدیریت شهری بر سر مشارکت‌های اجتماعی و محله‌ای در شهر تهران گرفتار آن شده‌ایم.

وی با بیان اینکه چندین بار از تریبون شورا نسبت به این موضوع تذکر داده است، افزود: اگر بنده اشتباه می‌کنم، اعضای ستاد باید اشتباه ما را بگویند و تصحیح کنند، نه اینکه صرفاً بگویند تو اشتباه می‌کنی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: اگر ستاد مشترک شورای اسلامی شهر تهران فعال است، باید مشخص شود که آیا در حال مدیریت، برنامه‌ریزی، هدایت و سیاست‌گذاری است یا خیر؛ اگر این‌گونه نیست، باید تکلیف این ستاد مشخص شود.

امانی تأکید کرد: اگر قرار است این وضع ادامه پیدا کند، حداقل ما در قبال آنچه در مشارکت‌های اجتماعی تهران اتفاق می‌افتد، دیگر مسئولیتی نداشته باشیم. اگر قرار است شهرداری تهران رأساً این کار را انجام دهد، مسئولیت نیز باید بر عهده شهرداری باشد.

وی افزود: در این صورت باید رسماً انحلال این ستاد اعلام شود و شهرداری تهران هر اقدامی که می‌خواهد در این زمینه انجام دهد و هزینه کند، مسئولیت آن نیز با خودش باشد.

امانی با اشاره به مراجعات معتمدان شورا در محلات گفت: از این جهت که فشار زیادی به ما وارد می‌شود و روزهای دوشنبه، به‌ویژه دوستانی که به عنوان معتمد شورا انتخاب کردیم، هم تماس می‌گیرند و هم مراجعه می‌کنند و از کنار گذاشته شدن خودشان توسط شهرداری در فرایند مشارکت‌های اجتماعی گلایه دارند، به مناسبت روز مشارکت اجتماعی این موضوع را از تریبون شورا مطرح کردم.

وی در پایان خطاب به مهدی چمران گفت: از شما به عنوان رئیس این ستاد و رئیس شورا خواهش می‌کنم تکلیف این موضوع را هرچه سریع‌تر روشن کنید.

دنیا با زور و قدرت اداره می‌شود

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورا با بیان اینکه افتخار می‌کنیم موجب تقویت اقداماتی باشیم که در شهر برای رفاه حال مردم انجام می‌شود، اظهار کرد: کسانی که در پرونده خود جز چند تذکر چیزی ندارند، باید فکر قبر و قیامت خود باشند.

وی با اشاره به جلسه‌ای با رئیس‌جمهور و فعالان احزاب سیاسی گفت: رئیس‌جمهور این موضوع را مطرح کرد که اقدامات قاطع و امنیت‌آفرین قوه قضاییه در برابر کسانی که شهر را به آتش کشیدند و حکم اعدام آنها صادر شد، موجب سرمایه‌گریزی می‌شود.

سروری افزود: اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی جنایت و شهرسوزی بود؛ این اتفاقات سرمایه‌گریز نیست، اما به سزای عمل رساندن کسانی که شهر را به آتش کشیدند، سرمایه‌گریز است؟ این اظهارات باید در بستر جدی‌تری بررسی شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: این موضوع مطرح شده که در تنگه هرمز باید قواعد بین‌المللی را بررسی کرد، در حالی که جنگ آمریکا و ایران تمام قواعد بین‌المللی را از بین برد.

وی ادامه داد: این قواعد باعث شد آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل به ایران که آن هم عضو سازمان ملل است حمله کند. امروز نیز ترامپ کشورهای مختلف را تهدید می‌کند و می‌گوید می‌خواهد حاکمیت تنگه هرمز را بر عهده بگیرد.

سروری گفت: امروز دو کشور اتمی به یک کشور غیراتمی حمله می‌کنند و محکوم نمی‌شوند و این موارد نشان می‌دهد که دنیا با زور و قدرت اداره می‌شود.

وی تأکید کرد: با این شرایط می‌گویند باید درباره تنگه هرمز قواعد بین‌المللی را مدنظر قرار داد. باید از منظر قدرت صحبت کنیم و نباید خود را اسیر این لفاظی‌ها و قواعد کنیم.

نایب رئیس شورا افزود: از وزارت امور خارجه درخواست می‌کنیم نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشد. امروز قواعد بین‌المللی دست قدرت و زور است و ایران با بازدارندگی این بساط را برهم می‌زند.

سروری تصریح کرد: ضمن تقدیر از تلاش مسئولان، از آنها درخواست می‌کنم تنگه هرمز را با مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی اداره کنند و خود را درگیر مسائل انحرافی و بی‌خاصیت نکنند.

وی همچنین از قوه قضاییه تقدیر کرد که اقدامات امنیت‌ساز در کشور انجام داده است و ابراز امیدواری کرد این اقدامات امنیت‌ساز تداوم داشته باشد.

لایحه بیمه تکمیلی کارکنان دو فوریتی بررسی شود

در ادامه جلسه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انجام معامله و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان، خواستار بررسی دوفوریتی این لایحه شد.

وی تأکید کرد: تقاضای بنده این است که این لایحه به صورت دوفوریت بررسی شود تا مانعی برای بیمه تکمیلی کارکنان ایجاد نشود.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در پاسخ گفت: شهرداری لایحه خود را به صورت یک فوریت ارائه داده و این لایحه با امضای شهردار به شکل یک فوریت ارائه شده است.

چمران افزود: بنده خودم به بیمارستان مراجعه کردم و گفتند قرارداد بیمه لغو شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به هر شکل، ما نمی‌توانیم لایحه یک فوریتی را دوفوریتی کنیم، مگر با امضای مجدد شهردار مبنی بر این درخواست.

در ادامه، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی منطقه ۲۰ برای سال مالی ۱۴۰۲ با اشاره به بهره برداری تعدادی از پروژه های این منطقه در روز گذشته، اظهار کرد: تلاش های شهرداری منطقه ۲۰ برای اجرا و بهره برداری این پروژه ها جای تقدیر دارد.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا نیز ضمن تقدیر از بهره برداری ۲۳ پروژه در منطقه خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهری ۳۳۵ هزار تن آسفالت در منطقه توزیع شده است.

وی با اعلام اینکه هزار و ۳۴۰ معبر فرعی و اصلی در این منطقه آسفالت شدند، خاطرنشان کرد: برخی این موضوع را مطرح کردند که تنها معابر اصلی آسفالت می شوند اما در این منطقه ۷۰ درصد معابر فرعی تحت پوشش آسفالت قرار گرفتند.

آقامیری ادامه داد: بودجه این منطقه در دوره ششم مدیریت شهری بیش از هزار و ۴۲۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده اهتمام شورا و شهرداری به مناطق جنوبی شهر است.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت: ما برای تقدیر و حمایت و تذکر احساس خطر می کنیم. تذکر نه خوب و نه بد است مگر اینکه آن را با واقعیت تطابق دهیم.

وی افزود: بنده در دیدارهایی که با خانواده شهدا در منطقه ۲۰ داشتم شاهد رضایت آنها از خدمات شهردار منطقه بودیم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با اعلام اینکه ۱۱۶ هزار متر مربع شبکه آبرسانی فضای سبز در منطقه اجرا شده است، گفت: همین اقدام باعث شده که از خشک شدن بخش قابل توجهی از فضای سبز منطقه جلوگیری به عمل آید.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز ضمن تقدیر از خدمات رسانی شهردار منطقه، خواستار رفع مشکل و تأمین منابع مالی مسجد زین العابدین محله جوانمرد قصاب شد.

در ادامه رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: بر اساس بندهای حسابرسی مکلفیم موارد را بررسی و مرتفع کنیم. تمام بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ به طور کامل رفع شده است.

وی اضافه کرد: در بندهای گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ نیز بخش عمده ای از تکالیف در همکاری با اداره کل مالی شهرداری رفع شده است. برای مثال در پروژه سه همتی خلیج فارس که ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود، با همکاری سازمان سرمایه گذاری رأی پروژه ماه پیش صادر و مشکل آن مرتفع شد.

شنگی با بیان اینکه ما تمام مدارک را به حسابرس ارائه داده ایم، یادآور شد: بازه زمانی برای طی فرایند آماده شدن اسناد در همکاری با شهرداری تهران طولانی است و عملاً مدت تهیه گزارش حسابرسی تا آماده شدن مدارک به پایان می رسد اما به هر شکل اسناد به حسابرس ارائه شده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اعلام اینکه بخش عمده ای از مطالبات مردمی در راستای تحقق است، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا امروز اعتبارات منطقه بالغ بر هزار و اندی درصد افزایش داشته که کم نظیر است. جز اعتبارات منطقه مجموع اعتبارات معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها برای پروژه های منطقه ۳۰ هزار میلیارد تومان است که برخی از آنها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در ادامه، محمدعلی الفت پور شهردار منطقه ۱۵ تهران در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی این منطقه برای سال مالی ۱۴۰۲ با بیان اینکه تعداد بندهای تکلیفی منطقه کاهش یافته است، اظهار کرد: در پروژه نیکان احصای بدهی ها زمان برد و تلاش بر این بود که حقوق شهرداری استیفا شود که این مشکل حل شد.

وی با اشاره به رفع مسائل پروژه کیمیا، یادآور شد: مشکل زمین این پروژه با حمایت شهردار تهران رفع شد و پس از ۲۰ سال این زمین در روزهای آینده به منطقه تحویل داده می شود.

گفتنی است گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۵ تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

در ادامه، مهدی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی این منطقه برای سال مالی ۱۴۰۲ با بیان اینکه بندهای تکلیفی منطقه از بیش از ۷۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ مورد رسیده است، اظهار کرد: ما مدارک و اطلاعات را به حسابرس ارائه داده ایم و مورد تأیید آنها نبوده است.

وی افزود: بیشترین نوسازی بافت فرسوده منطقه در سال ۱۴۰۲ انجام شده اما دولت در پرداخت سهم خود برای نوسازی اقدامی انجام نداده و به همین دلیل در گزارشات حسابرسی قید نشده است.

مهدی رضایی فر مدیرکل مالی شهرداری تهران با بیان اینکه با همکاری مناطق ۲۲ گانه ۱۴ همت اصلاح حساب صورت گرفته است، اظهار کرد: در گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۴ این اصلاحات کاملاً مشهود است.

گفتنی است گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۰ تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.