خط ویژه جذب هیئت علمی در رشته هوش مصنوعی ایجاد شد/ اعطای تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دیدار با تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشورمان با تبریک موفقیت اعضای این تیم، اظهار کرد: معمولاً یکی از کانون‌هایی که در وضعیت بحران، چه بحران جنگ و چه کرونا، بسیار آسیب می‌بیند، حوزه آموزش است. ما درگیر جنگ سختی شدیم که بسیاری از امکانات و بسترهای آمادگی شما برای این مسابقه بزرگ تضعیف شد؛ با این حال، شما برای اولین بار رکورد طلا را شکستید و جا دارد که مجدداً به شما تبریک بگویم و این موفقیت را تشویق کنم.

وی افزود: این موفقیت مرا یاد مصاحبه‌ای که در دانشگاه شهید بهشتی داشتم انداخت؛ وقتی دشمن آزمایشگاه لیزر را هدف قرار داد و منهدم کرد، گفتم فکر می‌کنم با منهدم کردن ساختمان، ساختار علم در ایران فرو نمی‌ریزد. ایران دارای یک سابقه تمدنی، علمی و فرهنگی چند هزار ساله است و دشمن نمی‌تواند این تاریخ پرافتخار را با زدن چند ساختمان به فراموشی بسپارد، نادیده بگیرد و ما را ناامید کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: ما متکی به یک نیروی انسانی فرهیخته هستیم که در این تاریخ پرافتخار ساخته شده است و واقعاً دنیا به نیروی انسانی ما حسرت می‌خورد. به لحاظ امکانات و زیرساخت‌ها قبول داریم که به دلیل شرایطی که آمریکایی‌ها در چهار دهه بعد از انقلاب برای ما ایجاد کردند، نمی‌توانیم با کشورهای پیشرفته هماوردی کنیم، ولی کشورهای پیشرفته هم نمی‌توانند با ما در نیروی انسانی هماوردی کنند.

سیمایی تصریح کرد: البته ما باید قدر نیروی انسانی را بدانیم و تکریمشان کنیم و همچنین باید تمام امکانات را فراهم کنیم تا نیروی انسانی ما روزبه‌روز بالنده‌تر شود. از طرفی، نباید فراموش کنیم که همه ما با سرمایه‌های این ملت و به توفیق خداوند در این خاک و در این مرز و بوم متولد شدیم و بر دوش این مردم بزرگ شدیم. وفادار به میهن و وفادار به ایران باشیم.

وی گفت: یک اصطلاحی در فقه و حقوق وجود دارد که می‌گویند «اعراض از وطن». هیچ‌وقت از وطن اعراض نکنید. هر جای دنیا هستیم، بدانیم متعلق به کجاییم، افتخار کنیم و متعهد به خدمت برای ایران و کمک کردن به مردمی باشیم که با هزینه و سرمایه آنها بزرگ شدیم.

وزیر علوم در ادامه خطاب به اعضای تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی پیشنهاد کرد: شما حالا در حوزه فناوری هوش مصنوعی سرآمد شدید، ولی فراموش نکنید که مطالعات پیرامونی هم داشته باشید. من این را همیشه به همه دانشجویان توصیه می‌کنم که جدای از تخصص، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و معرفتی غفلت نکنید و همیشه مستمر مطالعه کنید.

سیمایی افزود: در حوزه هوش مصنوعی، ما بیشتر به مطالعات فلسفی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی نیاز داریم. بالاخره هوش مصنوعی یک واقعیت و یک فرصت برای بشریت است و در عین حال، مخاطراتی دارد که اگر یک تیغ دولبه است، می‌تواند هم در خدمت بشر قرار بگیرد و هم ابزاری برای خیانت به بشریت باشد.

وی ادامه داد: امروزه بحث‌های فراوانی وجود دارد که آیا هوش مصنوعی به دموکراسی کمک می‌کند یا به استبداد؟ و آیا فناوری خودش استبداد به دنبال می‌آورد؟ استبداد فناوری خطری برای ارزش‌های انسانی و اخلاق است. هوش مصنوعی نباید باعث ضعف در تفکر ما شود، نباید باعث جانشینی هوش طبیعی شود و نباید تفکر انتقادی را در انسان تضعیف کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این مطالعاتی است که حتماً شما تا به حال هم داشته‌اید و من می‌خواهم تأکید کنم که حتماً دنبال کنید.

سیمایی در ادامه با اشاره به برخی آمارها و افتخارات ایران در حوزه هوش مصنوعی که توسط دانش‌آموزان و دانشجویان کشور رقم خورده است، اظهار کرد: طبق مستندات و بررسی‌هایی که ما در آی‌سی داریم، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ایران با ۵۶۸ مقاله، رتبه سوم کشورهای اسلامی و رتبه ۱۹ جهانی را کسب کرده و در سال ۲۰۲۵ نیز رتبه ۱۸ را به دست آورده است.

وی افزود: ۴۴ هزار دانشجو در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های مرتبط داریم و ۴۰۰ استارت‌آپ تخصصی در حوزه هوش مصنوعی داریم که همه آنها اسپین‌آف دانشگاهی هستند و زایش‌های دانشگاه هستند. در این حوزه ما از بیرون دانشگاه شرکتی کمی داریم.

وزیر علوم ادامه داد: به طور کلی، شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، ۲۷ درصد واحدهای فناور را تشکیل می‌دهند.

از بین ۱۶ هزار واحد فناوری که امروزه در ۶۰ پارک علم و فناوری ایران مشغول به کار هستند، ما یک خط ویژه برای جذب هیأت علمی در رشته هوش مصنوعی باز کرده‌ایم.

سیمایی گفت: در همه برنامه‌های آموزشی رشته هوش مصنوعی نیز واحد هوش مصنوعی را جزو سرفصل درس‌ها قرار داده‌ایم و ۲۵ کد رشته‌ محل جدید هم در یک سال گذشته در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: در هر حال، ما هنوز در ابتدای راه قرار داریم و به این مقدار پیشرفت بسنده نمی‌کنیم. انسان کمال‌جو است و کمال نامحدود است. ما به دنبال نامحدود با تمام توان حرکت می‌کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان اظهار کرد: وظیفه ما است که قدردان شماها باشیم و قدردان خانواده‌های شما. حتماً پدر و مادر و به هر حال بستگان نزدیک شما در این موفقیت متحمل سختی شده‌اند و در آن سهیم و شریک هستند. امیدواریم شما قدردان خانواده‌هایتان، پدر و مادر و خواهر و برادر و همه کسانی که حقی به گردن شما دارند، باشید؛ از جمله استادان و مدیران همین تیم که خودتان هم به خوبی از همه آنها یاد کردید.

وی افزود: در همین راستا، تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی در حوزه پژوهش و فناوری برای حمایت از این نخبگان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آنان در نظر گرفته شده است تا این موفقیت‌ها به نقطه آغاز دستاوردهای بزرگ‌تر برای کشور تبدیل شود.

سیمایی پس از سخنان خود از تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی تقدیر کرد.