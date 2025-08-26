تامین ۸ هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت در شهرهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت راه و شهرسازی جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در شهرهای جدید با حضور مهدی امیدی و مهدی ابراهیمی اعضای هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، محسن غیاثی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی، سید مهدی میرجوادی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن، علی اصغر ستاری مدیرکل دفتر سرمایه گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه و حمیدرضا رحیمی لنجی سرپرست دفتر فنی، اجرایی و نظارت و مدیران کل شرکت‌های تابعه از طریق ویدئوکنفرانس با هدف بررسی آخرین وضعیت اراضی قابل واگذاری در شهرهای جدید برگزار شد.

طبق گزارش‌های ارائه شده تا کنون ۸ هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت در شهرهای جدید کشور تأمین شده که از این تعداد به ۴ هزار و ۴۷۱ نفر زمین تخصیص داده شده و ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه نیز واگذار شده است.

در این جلسه همچنین مقرر شد در ماه جاری به ۵۰۰ متقاضی دیگر در شهرهای جدید بینالود، رامین، فولادشهر و علوی اراضی واگذار و عملیات آماده سازی آن‌ها نیز نهایی شود.

امیدی در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی شهرها موظف هستند با جدیت موضوعات مربوط به حوزه آماده سازی، واگذاری اراضی و پروژه‌های جوانی جمعیت را پیگیری کرده و تا پایان فصل کاری جاری اقدامات را به پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برسانند گفت: با توجه به اینکه بحث جوانی جمعیت یک تکلیف قانونی است و باید عقب ماندگی‌های آن هرچه سریع‌تر رفع شود، شهرها اجازه متوقف شدن پروژه‌ها را تحت هیچ شرایطی ندهند؛ شرکت مادر نیز در این راه از هیچ کمکی در راستای پیشبرد اقدامات دریغ نخواهد کرد.