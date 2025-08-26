  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

۷۷ درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستانی پرداخت شد

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: تا کنون ۷۷ درصد از مطالبات گندم‌کاران این استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: تا کنون بیش از ۲۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان استان طی امسال خریداری شده است.

