به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: تا کنون بیش از ۲۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان استان طی امسال خریداری شده است.

وی گفت: تاکنون ۷۷ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.