ترامپ: انتظار دارم درگیری در اوکراین «خیلی سریع» تمام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در نشست اعضای کابینه در کاخ سفید گفت: درگیری در اوکراین بیش از حد طولانی شده است و من انتظار دارم این درگیری خیلی سریع تمام شود.
وی افزود: خیلی طولانی شده است… اما امیدوارم مسائل غزه و درگیری اوکراین را با روسیه خیلی سریع حل کنیم.
او در ادامه گفت که حفظ روابط خوب با روسیه و چین «بسیار بهتر از کنار نیامدن» با آنهاست.
ترامپ گفت: من خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستم و معتقدم که موفق خواهم شد.
وی افزود: ما تحریمهای اقتصادی مربوط به جنگ در اوکراین را داریم و وارد جنگ جهانی سوم نخواهیم شد.
پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا گفت: ما این هفته نشستهایی مفصل درباره غزه، ایران و درگیری بین روسیه و اوکراین برگزار خواهیم کرد.
وی گفت که امیدوار است پیش از پایان سال جاری میلادی پروندههای ایران، جنگ اوکراین و جنگ غزه حل و فصل شوند.
