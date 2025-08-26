  1. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

ترامپ: انتظار دارم درگیری در اوکراین «خیلی سریع» تمام شود

ترامپ: انتظار دارم درگیری در اوکراین «خیلی سریع» تمام شود

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که انتظار دارد درگیری در اوکراین خیلی سریع تمام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نشست اعضای کابینه در کاخ سفید گفت: درگیری در اوکراین بیش از حد طولانی شده است و من انتظار دارم این درگیری خیلی سریع تمام شود.

وی افزود: خیلی طولانی شده است… اما امیدوارم مسائل غزه و درگیری اوکراین را با روسیه خیلی سریع حل کنیم.

او در ادامه گفت که حفظ روابط خوب با روسیه و چین «بسیار بهتر از کنار نیامدن» با آنهاست.

ترامپ گفت: من خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستم و معتقدم که موفق خواهم شد.

وی افزود: ما تحریم‌های اقتصادی مربوط به جنگ در اوکراین را داریم و وارد جنگ جهانی سوم نخواهیم شد.

پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا گفت: ما این هفته نشست‌هایی مفصل درباره غزه، ایران و درگیری بین روسیه و اوکراین برگزار خواهیم کرد.

وی گفت که امیدوار است پیش از پایان سال جاری میلادی پرونده‌های ایران، جنگ اوکراین و جنگ غزه حل و فصل شوند.

