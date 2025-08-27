کرملین: مذاکرات روسیه و آمریکا بر سر اوکراین باید پشت درهای بسته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین سفر قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به چین را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت که تدارکات برای این سفر در حال انجام است.

این دیدار قرار است در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای که با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان برگزار خواهد شد، صورت بگیرد.

این اجلاس از ۳۱ آگوست تا اول سپتامبر (نهم و دهم شهریور) در شهر بندری «تیانجین» در شمال چین برگزار خواهد شد.

پسکوف همچنین اضافه کرد که کار بین روسیه و آمریکا بر سر مسئله اوکراین باید در چهارچوبی غیرعلنی برگزار شود تا نتیجه بدهد.

وی دراین‌باره گفت: روسیه بر این باور است که صحبت از جزئیات مذاکرات مسکو و واشنگتن درباره اوکراین بدون در نظر گرفتن پس‌زمینه کلی، سودمند نیست. ما باور داریم که کار باید در قالبی غیرعلنی ادامه یابد. تنها در این صورت نتیجه حاصل خواهد شد.

پسکوف اضافه کرد که تماس‌ها بین روسیه و آمریکا همچنان از طریق کانال‌های شناخته‌شده ادامه دارد.

به گفته وی، تلاش‌های میانجی‌گرانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای حل و فصل جنگ اوکراین، حائز اهمیت است.

وی افزود: ما بسیار قدردان و در عین حال امیدوار هستیم که تلاش‌های صلح‌طلبانه و میانجی‌گری رئیس جمهوری آمریکا تداوم پیدا کند. بر این باوریم که این تلاش‌ها بسیار اهمیت دارند و به معنای واقعی می‌توانند در مسیر توافق سازنده باشند.