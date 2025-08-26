  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۵

تسریع در پروژه‌های عمرانی شهرداری بوشهر

تسریع در پروژه‌های عمرانی شهرداری بوشهر

بوشهر- عضو شورای شهر خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری بندر بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگر زاده سه شنبه شب با اشاره به اینکه تعدادی از پروژه‌ای ادامه دار عمرانی از سال گذشته است و همچنین تدوین تعدادی پروژه در سال جاری انتظار داریم با بهتر شدن وضعیت آب و هوایی در نیمه دوم سال سرعت اجرای پروژه‌ها از ابتدای مهرماه تسریع شود.

وی خواستار آن شد که تا پایان ماه جاری مناقصه تمام پروژه‌های سال جاری انجام و فرآیند انتخاب پیمانکاران انجام شد.

برزگر زاده توجه به برنامه زمان‌بندی و کیفیت در پروژه‌های عمرانی شهرداری را یک ضرورت دیگر در پروژه‌های عمران شهری دانست و گفت: این امر نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایت شهروندان منجرمی‌شود، بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز اثرات مثبتی دارد.

وی خواستار آن شد با تقویت نظارت و هماهنگی بین‌بخشی چالش‌های موجود را کاهش داده و پروژه‌ها را با موفقیت به سرانجام رساند.

کد خبر 6571712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها