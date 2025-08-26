به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگر زاده سه شنبه شب با اشاره به اینکه تعدادی از پروژه‌ای ادامه دار عمرانی از سال گذشته است و همچنین تدوین تعدادی پروژه در سال جاری انتظار داریم با بهتر شدن وضعیت آب و هوایی در نیمه دوم سال سرعت اجرای پروژه‌ها از ابتدای مهرماه تسریع شود.

وی خواستار آن شد که تا پایان ماه جاری مناقصه تمام پروژه‌های سال جاری انجام و فرآیند انتخاب پیمانکاران انجام شد.

برزگر زاده توجه به برنامه زمان‌بندی و کیفیت در پروژه‌های عمرانی شهرداری را یک ضرورت دیگر در پروژه‌های عمران شهری دانست و گفت: این امر نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایت شهروندان منجرمی‌شود، بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز اثرات مثبتی دارد.

وی خواستار آن شد با تقویت نظارت و هماهنگی بین‌بخشی چالش‌های موجود را کاهش داده و پروژه‌ها را با موفقیت به سرانجام رساند.