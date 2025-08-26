جشنواره شهید رجایی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه شنبه شب در آئین برگزاری جشنواره شهید رجایی با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: سلام و درود می‌فرستم به روان پاک همه شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر که سالروز عروج این عزیزان بنام هفته دولت نامگذاری شده است.

وی افزود: هفته دولت فرصتی را فراهم آورده که ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، اهمیت خدمت صادقانه برای همه ما روشن شود، چرا که بعد از گذشت ۴۴ سال، نام شهیدان رجایی و باهنر همچنان در اذهان مردم زنده و جاودانه است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: رویکرد خدمت صادقانه این شهدا، الگوی ماندگاری برای همه ماست تا بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم و دولت وفاق ملی نیز با همین جهت‌گیری، بنای ارتباط با مردم را بر پایه صداقت و شفافیت استوار کرده است.

زارع تصریح کرد: معتقدم اعتمادی که مردم شریف ما به دولتمردان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند، بالاترین و ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است که باید قدر بدانیم و با بهره‌مندی از همین سرمایه مردمی بوده که توانسته‌ایم طی افزون بر چهار دهه گذشته، سربلند باشیم.

وی بیان کرد: دولت چهاردهم مفتخر به پشتیبانی و اعتماد مردم است و مشی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، در برخورد صادقانه با مردم، الگویی برای همه ما مدیران است که باید وجهه همت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم، حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» را ضرورتی قطعی خواندند و حمایت از خدمتگزاران کشور را لازم دانستند و تصریح کردند که مردم از خدمتگزاران بویژه رئیس‌جمهور که پرکار، پرتلاش و پیگیر است حمایت کنند.

استاندار بوشهر ابراز داشت: هفته دولت امسال با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» برگزار می‌شود و این هفته، فرصتی ارزشمند است که با نمایش انسجام و اتحاد، قدرت ملی خود را به نمایش بگذاریم.

زارع گفت: بدون تردید با بیان صادقانه دستاوردها و خدمات ارائه شده به مردم استان بوشهر، شاهد تقویت اعتماد عمومی به مسئولان و تحکیم رابطه بین دولت و ملت خواهیم بود.

اصغر ناصری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: مدیریت عملکرد از موضوعات مهم و محوری در کنترل و هدایت سازمان‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی عملکرد شاخص‌های تعیین شده در جشنواره شهید رجایی دستگاه‌های برتر معرفی شده‌اند.

ناصری ادامه داد: این ارزیابی‌ها با رویکرد بهبود خدمات انجام شده است. در این فرایند و با توجه به ماهیت وظایف، همه دستگاه‌های اجرایی در ۶ گروه و ۳ محور تقسیم شده و از هر گروه یا محور، یک دستگاه که بیشترین امتیاز در میزان تحقق اهداف در شاخص‌های ارزیابی سال ۱۴۰۳ را داشته‌اند به عنوان دستگاه برتر معرفی شده است.

در جشنواره شهید رجایی در ۹ گروه یا محور، دستگاه‌های برتر استان بوشهر معرفی شدند.

بر این اساس در گروه اقتصادی و مالی، اداره کل امور مالیاتی به عنوان دستگاه برتر معرفی و از احمد حسین‌پور به عنوان مدیر برتر این محور تجلیل به عمل آمد.

در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی نیز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان دستگاه برتر معرفی و از محمود دشتی زاده به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در گروه سلامت و رفاه اجتماعی نیز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از مرتضی پروانه به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت نیز اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از محمد شکیبی‌نسب به‌عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در گروه تولیدی نیز اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از مرتضی بحرانی به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در گروه امنیتی، عمومی و قضائی نیز اداره کل ثبت احوال استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از حیدر عمرانی به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در محور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از اله کرم اخلاقی به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در محور بهره‌وری انرژی نیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از محمدحسین زندویان به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.

در محور تعامل مناسب با بخش دولتی نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی و از خورشید گزدرازی به عنوان مدیر برتر تجلیل به عمل آمد.