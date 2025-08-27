به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در محل فرمانداری دامغان بابیان اینکه بیان مطالبات جدی و شفاف مسئولیت پذیری نخبگان محلی است، ابراز داشت: این دلسوزی باید از راه و مسیر درست خود عنوان شود.
وی بابیان اینکه مطالبه گری باید منجر به رفع مشکلات و بهبود شرایط عمومی جامعه شود، افزود: برای تحقق خواستهها بیان مطالبات باید همراه با ارائه راه حل و راهکار شود.
معاون سیاسی استاندار سمنان با بیان اینکه مشکلات مردم باید مورد رسیدگی واقع شود، ابراز داشت: طرح دغدغهها و پیگیری مسائل شهرستان باید متناسب با شرایط و اقتضا کنونی انجام گیرد.
آقابراری با بیان اینکه طی هفته دولت باید دستاوردهای نظام و انقلاب برای جامعه تبیین شود، تصریح کرد: بیان این خدمات مردم را دلگرم و امیدوار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب همه امور است، افزود: میبایست با وحدت و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، سخنان ایشان را همواره چراغ راه و راهگشای ملت ایران قرار دهیم.
