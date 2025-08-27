به گزارش خبرگزاری مهر، اوقانی آرانی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، در نشست مدیران ستادی و استانی این صندوق در تهران با اشاره به شرایط خاص و آزمون‌های سخت پیش‌روی کشور در سال ۱۴۰۴ گفت: در روزهایی که کشور با بحران‌های جدی مواجه بود، هیچ پرداخت، خدمت یا تعهدی در صندوق بازنشستگی کشوری متوقف نشد و این موضوع مرهون تلاش بی‌وقفه همکاران ستادی و استانی است که همچون یک خانواده همدل، کنار بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ایستادند.

وی با اشاره به پرداخت به‌موقع حقوق، تسهیلاتی همچون وام ازدواج و وام ضروری، تسویه معوقات فرهنگی و توسعه خدمات رفاهی و بیمه‌ای افزود: این اقدامات در شرایطی انجام شد که پیچیدگی‌های مالی و اداری متعددی وجود داشت، اما به همت همکاران ستادی و استانی، موانع یکی پس از دیگری رفع شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری نقش مدیران استانی را «خط مقدم خدمت» توصیف کرد و گفت: شما ویترین صندوق در استان‌ها هستید و بیشترین ارتباط مستقیم با بازنشستگان را دارید. صبوری، تکریم و پاسخگویی دلسوزانه شما، برای ما موجب مباهات است.

وی تصریح کرد: انتظار داریم با خلاقیت و ابتکار، ظرفیت‌های استانی را فعال کرده و نگاه صندوق را از یک نهاد صرفاً پرداخت‌کننده حقوق به نهادی فعال و اثرگذار در استان‌ها تغییر دهید.

اوقانی آرانی با تأکید بر انسجام مدیریتی موجود در صندوق اظهار داشت: در طول سال‌های فعالیتم در حوزه‌های مختلف بازنشستگی، چنین همدلی میان مدیرعامل، هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران کمتر دیده‌ام. این سرمایه ارزشمند باید در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به بازنشستگان به کار گرفته شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از همراهی مدیران و مشاوران ستادی و استانی صندوق، ابراز امیدواری کرد که استمرار این همدلی و هم‌افزایی، اعتماد بیشتر بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری را به همراه داشته باشد.