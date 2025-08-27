  1. استانها
ایستگاه پمپاژ فاضلاب دیلم به بهره‌برداری رسید

بوشهر- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۸/۷ (PS8/7) شهر دیلم با حضور فرماندار دیلم و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

ب گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار کرد: پوشش جمعیتی ایستگاه پمپاژ فاضلاب دیلم شش هزار نفر و بیش از ۱۵ هزار مشترک، طی مدت دو سال اجرا و تکمیل شده است.

علی بردستانی افزود: ایستگاه پمپاژ دیلم با شبکه‌ای به طول ۱۵ کیلومتر و دبی ۳۷ لیتر بر ثانیه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۹۷۲ مترمربع و زیربنای ۳۰۰ مترمربع احداث شده است.

وی ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را چهار هزار میلیارد ریال بوده و از محل طرح‌های عمرانی تأمین شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ۸/۷ (PS8/7) شهر دیلم، توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در راستای ارتقای سلامت عمومی و حفظ محیط زیست است.

