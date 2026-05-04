به گزبارش خبرنگار مهر، علی بردستانی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در ایستگاه رسانه‌ای میدان امام (ره) بوشهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آب و فاضلاب استان اظهار کرد: بر اثر موج انفجار اخیر، آزمایشگاه مرکزی و مرکز پایش استان از بین رفت اما عملیات بازسازی و جبران خسارت با سرعت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با جدیت دنبال می‌شود افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد پروژه‌ها از جمله طرح‌های قرارگاه امام حسن(ع) محرومیت‌زدایی و بخش زیادی از ایستگاه‌های پمپاژ پیشرفت داشته‌اند، همچنین خطوط انتقال آب کازرون که دچار چند حادثه شده بود، به‌طور کامل اصلاح شده است.

مدیرعامل آبفای استان بوشهر با اشاره به تجهیز ناوگان عملیاتی گفت: در یک سال گذشته بیل مکانیکی، کمرشکن و سایر تجهیزات موردنیاز از جمله دیزل‌ها تأمین و راه‌اندازی شده‌اند. تاکنون ۵۰ هزار آزمایش کنترل کیفی آب انجام شده و حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز زیرساخت‌ها هزینه شده است.

بردستانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: دو ایستگاه فاضلاب در گناوه و دیلم تکمیل شده و عملیات اجرایی چهار ایستگاه فاضلاب در شهر بوشهر آغاز شده است. همچنین ۱۱ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در شهرهای کلمه، امام حسن و بوشهر در حال بهسازی است و عملیات بتن‌ریزی مخزن ورودی شهر برازجان نیز انجام شده است.

وی افزود: خط انتقال سه‌راه آب‌طویل تا برازجان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه‌های قرارگاه سازندگی در دیلم، برازجان، اهرم و خورموج در حال اجراست. مخازن ذخیره آب در دشتی نیز مراحل تکمیل خود را طی می‌کنند.

توزیع روزانه ۴۰۰ هزار مترمکعب آب در استان بوشهر

مدیرعامل آبفای بوشهر ادامه داد: تاکنون ۶ حلقه چاه جدید در دشتستان، دشتی و جم حفر شده و ۳۰ کیلومتر از خطوط آب اصلاح و ۱۰۰ کیلومتر از شبکه داخلی نوسازی شده است. همچنین ۱۸۰ دستگاه کلرزنی در نقاط مختلف استان نصب و راه‌اندازی شده و اکنون روزانه ۴۰۰ هزار مترمکعب آب در استان بوشهر توزیع می‌شود.

بردستانی با اشاره به وضعیت آب‌شیرین‌کن‌ها تصریح کرد: در شهر بوشهر چهار آب‌شیرین‌کن فعال است و مشکل اصلی، پیش‌تصفیه آبِ آب‌شیرین‌کن «نورویژه» بود که با اجرای سازه پیش‌تصفیه، مشکل کدورت در زمان طوفان رفع خواهد شد.

وی گفت: در گناوه و دیلم آب‌شیرین‌کن فعال وجود ندارد و تنها یک آب‌شیرین‌کن در دشتستان فعال است، آب‌شیرین‌کن آب‌پخش با ظرفیت ۸۵ هزار مترمکعب فعلاً متوقف است.

وی افزود: آب‌شیرین‌کن سعدآباد ظرفیت افزایش تا سه هزار مترمکعب را دارد. پروژه بزرگ آب‌شیرین‌کن رئیسعلی دلواری با ظرفیت نهایی ۱۵۰ هزار مترمکعب، اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل نصب تجهیزات آن در حال انجام است. همچنین آب‌شیرین‌کن ۸ هزار مترمکعبی تنگستان که قرار بود پیش از عید فعال شود، به علت شرایط اخیر متوقف شده است.

به گفته مدیرعامل آبفای بوشهر، آب‌شیرین‌کن گلستان در دشتی روزانه ۶۰۰ مترمکعب آب تولید می‌کند که این میزان به ۲ هزار مترمکعب افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: کارخانه آب‌شیرین‌کن سه هزار و ۷۰۰ مترمکعبی مپنا در دیر نیز ۷۰ درصد پیشرفت دارد. در کنگان دو آب‌شیرین‌کن فعال است که ظرفیت آن‌ها به پنج هزار و ۱۰ هزار مترمکعب رسیده و آب بنک و شهرهای اطراف را تأمین می‌کنند. آب‌شیرین‌کن جم نیز ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب دارد و در عسلویه از آب تولیدی آب‌شیرین‌کن نورویژه برای شهرهای عسلویه، نخل‌تقی و بیدخون استفاده می‌شود. یک آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی نیز به دلیل مشکلات مالی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

بردستانی با اشاره به بخش دیگری از اقدامات آبفا گفت: توسعه و اصلاح ۱۰۱ کیلومتر شبکه توزیع آب، توسعه و اصلاح ۲۹ کیلومتر خطوط انتقال، تجهیز و احیای ۳۱ حلقه چاه، احداث ۱۱ هزار مترمکعب مخزن ذخیره، آغاز عملیات اجرایی چهار باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب در بوشهر، احداث و تکمیل ۲۲ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و تکمیل دو ایستگاه پمپاژ در گناوه، خرید ۱۵ میلیارد تومان ماشین‌آلات و ۹ میلیارد تومان تعمیرات تجهیزات از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر بوده است.