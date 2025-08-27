اقدامات اثرگذاری در طول فعالیت معاونت قرآن و عترت ارشاد به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی با گرامیداشت هفته دولت در جلسه شورای مدیران گفت: در نگاه قرآن کریم، دولت صرفاً ساختاری سیاسی نیست بلکه نهادی است الهی که باید بر پایه عدالت، هدایت و مسئولیت پذیری بنا شود. هر چند که واژه " دولت " در قرآن نیامده اما مفاهیم بنیادین آن در آیات متعدد به چشم می‌خورد؛ لذا دولت در قرآن نه ابزاری برای سلطه، بلکه وسیله‌ای است برای تحقق ارزش‌های الهی در جامعه و هر حکومتی که از این مسیر منحرف شود از معیارهای قرآنی فاصله گرفته است.

حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی افزود: هفته دولت باید یادآور خدمات ارزشمند کسانی باشد که قرآن را محور برنامه‌های خود قرار دادند شهیدانی همچون رجایی و باهنر که زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها می‌تواند ما را از غفلت دور کند، یاد خدمات این دو شهید در هفته دولت یاد در مقابل فراموشی است؛ همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، فراموشی آفت بزرگی است و هفته دولت یادآور خدمات صادقانه ای است که می‌تواند سرمشق همه ی مسئولین و دولتمردان جمهوری اسلامی در تلاش مضاعف برای خدمت رسانی به مردم باشد؛ لذا زحمات این عزیزان و همه شهیدان انقلاب که جان خود را در راه آزادی کشور فدا کردند، از یاد نبریم و تلاش کنیم صادقانه در خدمت مردم باشیم.

سلیمانی خطاب به مدیران قرآنی گفت: هفته دولت تلنگری است برای همه ما که بدانیم چه سرمایه‌های عظیمی را از دست دادیم تا آرمان‌های انقلاب و امام شهدا حفظ شود. اینکه چه زحماتی برای حفظ این انقلاب کشیده شده است؟ چگونه جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه خباثت‌ها و تهدیدات دشمنان خود توانست مسیر الهی خود را ادامه دهد؟ چه عواملی موجب شد تا ترورها و سنگ اندازیهای بیگانگان و جنگ تحمیلی هشت ساله نتواند در آرمان‌های امام و مردم خللی ایجاد کند؟ حتی صف آرایی اسرائیل و آمریکا و اذناب آنها در جنگ ۱۲ روزه برای به زانو درآوردن مردم و مسئولین در اراده این مردم هیچ خلل و تأثیری نداشت؛ لذا هفته دولت را در سایه سار وحدت وهمدلی گرامی بداریم و در خدمت رسانی به مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نکنیم و میثاقی دوباره با آرمان‌های امام و شهدا ببندیم و رهنمودهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و همواره در خدمت قرآن و عترت باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات متعدد و اثر گذاری که در ۱۳ سال گذشته در این معاونت به ثبت رسیده، گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی است برای مرور فعالیت‌های قرآنی کشور در سال‌های گذشته که قطعاً اقدامات خوبی در سراسر کشور انجام شده، اینجانب به عنوان خادم قرآن از تلاش‌ها و زحمات همه مدیرانی که در دوران‌های گذشته در این معاونت حضور داشته و کارنامه درخشانی به یادگار گذاشته اند، به سهم خودم، تشکر و قدردانی می‌کنم.