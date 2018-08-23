به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهرستان دیر به مناسبت آغاز هفته دولت با حضور در گلزار شهدای شهر دوراهک، ضمن نثار شاخه گل و قرائت فاتحه، با شهدا و آرمان های انقلاب تجدید میثاق کردند.

فرماندار شهرستان دیر عصر پنجشنبه در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای شهرستان، با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا سرمایه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.

حمزه اعتماد، با بیان اینکه همه ما مدیون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران هستیم اظهار داشت: خانواده‌های شهیدان والامقام همواره در همه صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی نشان داده‌اند که با تمام توان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.



اعتماد با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان دیر، تصریح کرد: در هفته دولت با سرمایه‌گذاری ۳۳۳ میلیارد ریال ۳۹ طرح عمرانی افتتاح و عملیات اجرایی ۷ پروژه آغاز می‌شود.



فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر خدمت‌گذاری صادقانه مسئولان در راستای تحقق مطالبات آنان تصریح کرد: امروز که به فضل الهی انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین انقلاب های طول تاریخ جهان است و سبب بیداری جهان اسلام شده مسئولان وظیفه دارند در هر رده و سمتی که هستند در راستای خدمت رسانی به ملت مسلمان ایران بخصوص خانواده های شهدا ء حداکثر تلاش خود را بکار گیرند.

همچنین فرماندار دیر در دیدار با خانواده فرماندار فقید شهرستان دیر و شهید حسین کوهی صفت گفت: مرحوم حاج حیدر دوراهکی، فرمانداری ولایی، مدیری نمونه و مردم دار بود و خدمات او به نظام و مردم بی منت بود و امروز مدیران نظام باید از ایشان برای خدمت به مردم الگو بگیرند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه عزت، امنیت و استقلال این نظام به برکت خون شهداست، خاطر نشان کرد: همه مسئولان می بایست کار خانواده های شهدا را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

امام جمعه دیر نیز در این مراسم گفت: تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان مهمترین وظیفه مسئولان و آحاد ملت ایران است و همه ما به واسطه خون شهدا و ایثارگری رزمندگان است که از نعمت آرامش و امنیت در جامعه برخورداریم.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر دو الگوی خدمات رسانی صادقانه به مردم هستند، اظهار داشت: خدمت‌گذاری صادقانه و خالصانه نماد ارزشمند دولت شهیدان رجائی و باهنر بود.

امام جمعه دیر گفت: شهیدان چراغ راه هدایت تمامی آحاد اقشار جامعه هستند و حضور در کنار خانواده این عزیزان در واقع تجدید بیعتی دوباره میان دولت‌مردان نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های این شهیدان سرافراز ایران اسلامی است.

حسینی خاطرنشان کرد: علی‌رغم جنگ روانی دشمن با هدف جدا کردن مردم از مسئولان و مشکلات اقتصادی کشور، باز هم شاهد این هستیم که مردم ایران اسلامی با اتحاد و همدلی خود را برای برگزاری جشن ۴۰ سالگی انقلاب آماده می‌سازند.