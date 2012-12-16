تمسک اقشار جامعه به قرآن کریم و عترت باعث افزایش روح معنویت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز یکشنبه در حاشیه برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: رابطه با قرآن را درهیچ زمانی فراموش نکنید چراکه قرآن عزیزترین و مأنوسترین دوست و همنشین انسان است.
وی بر مطالعه نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه و عمل به دستورات این کتب ارزشمند هم تأکید کرد و گفت: قطعاً بهکارگیری دستورات این کتب فاخر چراغ راهی برای حرکت در مسیر سعادت است.
تعلیم و تربیت قرآنی باید سرلوحه نظام آموزشی ما قرار گیرد
وی با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت قرآنی باید سرلوحه نظام آموزشی ما قرار گیرد، گفت: مفاهیم دینی مانند آب حیاتی است که در رگهای ما تزریق و موجب تأثیرگذاری در وجود ما میشود.
امام جمعه اراک معارف دینی را بهترین عامل که باعث نشاط ، ایمان و استقامت و تقویت انگیزه های معنوی، در وجود انسان میشود دانست و افزود: انسان هر قدمی که به سوی خدا بردارد از ثواب 10 برابری خداوند بهره مند می شود.
وی اظهار داشت: تقید به رعایت مسائل اسلامی وظیفه همگانی است و همگان موظفند، اخلاق اسلامی را در روابط فردی و اجتماعی خود رعایت کنند.
گرامیداشت 27 آذر که سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشکوه دانشجویان در این دوره از مسابقات قرآن و عترت،گفت: برگزاری مسابقات قرآنی فراهمکننده بستری مناسب بهمنظور ایجاد نشاط و شور معنوی در دانشگاههاست و باید توجه به گسترش فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه اراک ،ضمن گرامیداشت 27 آذر که سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه است، افزود: امید است برگزاری مسابقات قرآن و عترت در دانشگاهها باعث تقریب بیشتر حوزه و دانشگاه و ارتباط قویتر اذهان به خدمت صادقانه به اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی با انگیزههای الهی شود.
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