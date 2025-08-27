«لاپید»: به نفعمان است عذرخواهی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی از کابینه نتانیاهو خواست به خاطر جان دادن کودکان در نوار غزه عذرخواهی کند.

وی اضافه کرد که این عذرخواهی به نفع رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی است.

لاپید در سخنان مطبوعاتی امروز خود تاکید کرد که تنها راه برای پیروزی حرکت در مسیر قوانین بین‌المللی است و نتانیاهو باید به خاطر کشته شدن خبرنگاران در خان یونس عذرخواهی کند.

سخنان لاپید نه به دلیل مواضع انسان دوستانه وی بلکه به خاطر جایگاه متزلزل و منزوی رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی در سایه کثرت جنایات این رژیم در نوار غزه مطرح می‌شود.