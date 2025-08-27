خشم قاهره از تل آویو؛ راز تعلل «نتانیاهو» برای اعلام آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، مسئولان مصری خطاب به همتایان صهیونیست خود اعلام کردند که حماس در پاسخ اخیر خود به پیشنهاد مربوط به آتش بس انعطاف زیادی به خرج داده اما کابینه نتانیاهو هنوز هیچ پاسخ مشخصی در این خصوص نداده است.

این مسئولان اضافه کردند که رفتار نتانیاهو غیر قابل قبول است. امکان دستیابی به آتش بس و آزادی دست کم ۱۰ تن از اسرای صهیونیست وجود دارد اما تل‌آویو به سادگی از این مسئله می‌گذرد.

روز گذشته یک هیئت از سوی مصر وارد اراضی اشغالی شد تا در این خصوص صحبت کند. قطر نیز انگشت اتهام را به سمت رژیم صهیونیستی گرفته و اعلام کرد که تل آویو نمی‌خواهد به پیشنهاد آتش بس پاسخ دهد. میانجیگران اعلام کردند که احتمالاً تل آویو این روند را به تاخیر می‌اندازد تا ترامپ در ماه سپتامبر به اراضی اشغالی رفته و و توافق را در آنجا اعلام کند تا یک بار دیگر دستاورد جدیدی برای خود دست و پا کند.