به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داستان تکراری است، یک درب زیبا برای سرویس بهداشتی یا حمام انتخاب می‌کنید، اما پس از گذشت تنها چند ماه، آثار مخرب رطوبت نمایان می‌شود. رنگ در قسمت پایین درب پوسته‌پوسته شده، لنگه درب متورم شده و به سختی در چهارچوب بسته می‌شود و گاهی لکه‌های تیره کپک در گوشه‌ها ظاهر می‌شوند. این مشکل، به خصوص در اقلیم‌های مرطوب و در آپارتمان‌هایی با تهویه نه چندان مطلوب، به یک چالش دائمی برای خانواده‌ها تبدیل شده است.

بسیاری از درب‌های داخلی رایج در بازار، از چوب یا فرآورده‌های آن مانند MDF ساخته شده‌اند. این متریال‌ها ساختاری متخلخل دارند و به طور طبیعی رطوبت را از محیط جذب می‌کنند. تماس مداوم با بخار آب در حمام یا پاشش آب در سرویس بهداشتی، به مرور زمان باعث پوسیدگی مغزی، تخریب ساختار و از بین رفتن کامل درب می‌شود. راه‌حل‌های موقتی مانند رنگ‌آمیزی مجدد، تنها ظاهر را برای مدتی کوتاه بهبود می‌بخشند و مشکل اصلی را حل نمی‌کنند. اما راه حل قطعی چیست؟

راه حل مدرن: آشنایی با انواع متریال‌های ضد آب

خوشبختانه، پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان، متریال‌های مدرنی را معرفی کرده است که به طور کامل در برابر آب و رطوبت مقاوم هستند. انتخاب یک درب ضد آب با متریال مناسب، یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای حفظ زیبایی، بهداشت و ارزش ملک شماست. در ادامه به بررسی گزینه‌های اصلی می‌پردازیم.

پی وی سی ( PVC): قهرمان بی‌رقیب فضاهای مرطوب

درب‌های PVC که اغلب با نام "فومیزه" شناخته می‌شوند، محبوب‌ترین و کارآمدترین گزینه برای فضاهای کاملاً خیس هستند. ساختار این درب‌ها از یک هسته فشرده پلیمری تشکیل شده که با ورق‌های سخت PVC پوشانده می‌شود. این ساختار یکپارچه، آن را ۱۰۰٪ در برابر نفوذ آب مقاوم می‌سازد. سطح غیرمتخلخل درب ضد آب PVC محیطی کاملاً نامناسب برای رشد هرگونه قارچ یا کپک فراهم می‌کند و به راحتی با مواد شوینده معمولی تمیز می‌شود. این ویژگی‌ها، در کنار قیمت مناسب، این نوع درب را به انتخاب اول برای حمام و سرویس بهداشتی در پروژه‌های ساختمانی مدرن تبدیل کرده است.

کامپوزیت چوب-پلاستیک ( WPC): تلفیق زیبایی و مقاومت

WPC یک متریال نوین است که از ترکیب هوشمندانه الیاف چوب بازیافتی با پلیمرهای پلاستیکی ساخته می‌شود. این متریال بهترین ویژگی‌های هر دو دنیا را به ارث می‌برد. درب‌های WPC نیز کاملاً ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت هستند. علاوه بر این، ظاهری بسیار نزدیک به چوب طبیعی دارند، استحکام و مقاومت بالایی در برابر ضربه، حشرات و پوسیدگی ارائه می‌دهند و یک محصول دوستدار محیط زیست محسوب می‌شوند. این درب‌ها معمولاً به عنوان یک گزینه لوکس‌تر و با قیمت بالاتر نسبت به PVC شناخته می‌شوند.

ای بی اس ( ABS): سپری مقاوم در برابر ضربه

درب‌های ABS یکی دیگر از گزینه‌های بسیار مقاوم هستند. در این مدل، یک هسته از جنس چوب یا MDF با یک لایه ورق سخت ABS (یک پلیمر مهندسی‌شده بسیار مقاوم) پوشانده می‌شود. تمام لبه‌ها و سطوح به صورت یکپارچه با رزین ABS آب‌بندی می‌شوند تا از نفوذ آب جلوگیری شود. مزیت اصلی این درب‌ها، مقاومت بسیار بالا در برابر خراشیدگی و ضربه است. هرچند سطح آن‌ها کاملاً ضد آب است، اما در صورت آسیب‌دیدگی بسیار عمیق و نفوذ آب به هسته داخلی، احتمال تخریب وجود دارد.

فراتر از لنگه درب: اجزای یک سیستم کامل ضد آب

انتخاب یک لنگه درب با متریال ضد آب، تنها نیمی از راه حل است. برای دستیابی به یک سیستم کاملاً مقاوم، باید به دو جزء حیاتی دیگر نیز توجه ویژه داشت:

چهارچوب ضد آب: بزرگترین اشتباه، نصب یک درب ضد آب روی یک چهارچوب چوبی معمولی است. چهارچوب نیز باید از متریال مقاوم در برابر رطوبت مانند PVC، WPC یا فلز با پوشش ضد زنگ باکیفیت باشد.

یراق‌آلات ضد زنگ: لولاها، قفل‌ها و دستگیره‌ها باید از جنس استنلس استیل (فولاد ضد زنگ) یا آلیاژهایی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی باشند تا در محیط مرطوب دچار زنگ‌زدگی و فرسودگی نشوند.

این اجزا در کنار هم، یک سیستم کامل و قابل اعتماد را تشکیل می‌دهند که در نهایت منجر به افزایش طول عمر درب‌های داخلی شما در فضاهای مرطوب می‌شود.

نتیجه‌گیری و معرفی منبع تخصصی

انتخاب یک درب مناسب برای فضاهای مرطوب، یک تصمیم فنی و مهم است که تأثیر مستقیمی بر دوام، بهداشت و زیبایی خانه شما دارد. با اولویت قرار دادن مقاومت در برابر آب و انتخاب متریال‌های مناسبی مانند PVC و WPC، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که درب شما برای سالیان متمادی، بدون هیچ‌گونه مشکلی کارایی و زیبایی خود را حفظ خواهد کرد.

برای این منظور، با کارشناسان شرکت ارغوان درب که یکی از تولیدکنندگان تخصصی در زمینه انواع درب‌های ساختمانی در ایران است، صحبت کردیم. به گفته این کارشناسان، آگاهی مشتری از تفاوت متریال‌ها، کلید یک خرید موفق است. ما همیشه به مشتریان خود توصیه می‌کنیم که برای فضاهای مرطوب، بدون هیچ تردیدی به سراغ گزینه‌های ۱۰۰٪ ضد آب بروند، زیرا هزینه اولیه کمی بالاتر، در بلندمدت از هزینه‌های گزاف تعمیر و تعویض جلوگیری خواهد کرد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.