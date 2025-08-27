به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی سبحانیان ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی استان سمنان در اتاق بازرگانی از اخذ مالیات به صورت الکترونیکی خبر داد و بیان کرد: هم اکنون ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی بدون نیاز با حضور افراد بررسی و انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه با تحولات ایجاد شده پرونده‌های مالیاتی به صورت سیستمی و بدون مداخله انسانی انجام می‌گیرد، افزود: سامانه‌هایی برای این منظور طراحی شده که می‌تواند در وقت و انرژی صرفه جویی خوبی داشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از رسیدگی به چهار میلیون پرونده مالیاتی کشور خبر داد و گفت: مالیات ستانی الکترونیکی در کنار ارتقای دقت رسیدگی، سرعت عمل را نیز افزایش داده و تعداد بیشتری پرونده در مدت زمان کوتاه‌تری، رسیدگی می‌شوند.

سبحانیان با بیان اینکه این سامانه‌ها مزیت‌های دیگری هم دارند افزود: ممانعت از سردرگمی مودیان و اختلاف نظرهای فردی ممیزها و شفافیت از جمله مهمترین مزیت‌های سامانه‌ای شدن مالیات ستانی در کشورمان است.

وی همچنین با بیان اینکه سامانه‌های طراحی شده جامع و کامل هستند، افزود: همه امور مالیاتی کشور شامل پرونده‌های املاک و مستغلات، قطعی شد و با شناسه‌گذاری کالاها و خدمات، نرخ مالیات هر کالا و … در داخل سامانه‌ها به صورت مشخص وجود دارد.