به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از گردنه سیبک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: مسیر ورودی اراک از سمت جنوب‌غرب سال‌ها معلق مانده بود و اکنون با اجرای یک مسیر چهار تا پنج کیلومتری، نقطه حادثه‌خیز این گردنه اصلاح و تردد روان‌تر خواهد شد.

وی افزود: پلی که پیش‌تر اجرا شده بود تکمیل شد، اما برای تکمیل مسیر اصلی ردیف ملی اعتباری وجود نداشت و منابع مالی محدود بود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تلاش‌ها برای بهره‌برداری از پروژه قبل از آغاز فصل سرما ادامه دارد و روشنایی مسیر نیز با هدف افزایش ایمنی نصب شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: تکمیل کنارگذر جنوبی اراک در حال اجرا است و با تحقق آن، بار ترافیکی مسیر سیبک به این جاده منتقل خواهد شد.

وی گفت: اعتبار اجرای این پروژه یک‌هزار میلیارد ریال برآورد شده و با وجود استفاده از امکانات و ظرفیت موجود دستگاه‌های دخیل، استانداری مرکزی حمایت ویژه‌ای از اجرای طرح دارد و منابع مالی به تدریج تزریق خواهد شد.