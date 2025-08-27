  1. استانها
  2. مرکزی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

گره ۱۸ ساله ورودی جنوب‌غرب اراک باز می‌شود

گره ۱۸ ساله ورودی جنوب‌غرب اراک باز می‌شود

اراک- استاندار مرکزی گفت: ورودی جنوب‌غرب اراک پس از ۱۸ سال بلاتکلیفی با اجرای یک طرح جهادی به‌زودی سامان‌دهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از گردنه سیبک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: مسیر ورودی اراک از سمت جنوب‌غرب سال‌ها معلق مانده بود و اکنون با اجرای یک مسیر چهار تا پنج کیلومتری، نقطه حادثه‌خیز این گردنه اصلاح و تردد روان‌تر خواهد شد.

وی افزود: پلی که پیش‌تر اجرا شده بود تکمیل شد، اما برای تکمیل مسیر اصلی ردیف ملی اعتباری وجود نداشت و منابع مالی محدود بود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تلاش‌ها برای بهره‌برداری از پروژه قبل از آغاز فصل سرما ادامه دارد و روشنایی مسیر نیز با هدف افزایش ایمنی نصب شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: تکمیل کنارگذر جنوبی اراک در حال اجرا است و با تحقق آن، بار ترافیکی مسیر سیبک به این جاده منتقل خواهد شد.

وی گفت: اعتبار اجرای این پروژه یک‌هزار میلیارد ریال برآورد شده و با وجود استفاده از امکانات و ظرفیت موجود دستگاه‌های دخیل، استانداری مرکزی حمایت ویژه‌ای از اجرای طرح دارد و منابع مالی به تدریج تزریق خواهد شد.

کد خبر 6572190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها