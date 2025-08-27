گزارش عراقچی در هیئت دولت درباره مذاکره با اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و تقارن آن با هفته دولت، گفت: در روز یکشنبه گذشته تعطیلی رسمی دولت جلسه نداشت. دولت خیلی مصوبات زیادی نداشت، چون زمانی برای تشکیل جلسه نبوده است. در دولت گزارشی که آقای دکتر عراقچی در خصوص مذاکرات با کشورهای اروپایی بود که مطرح شد و البته تماس‌ها با این کشورها ادامه دارد.

وی افزود: در دولت و از دولت گزارشی ارائه شد که در خصوص محورهای مسکن، معیشت، آموزش و بهداشت و درمان بود چهار موضوعی که دولت بیشترین تمرکز را بر آنها داشته است. در عین حال عملکرد دولت و ارزیابی دستگاه‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفتند.

مهاجرانی اظهار کرد: در این نظرسنجی نظرات مردم در خصوص دستگاه‌ها و اینکه کدام دستگاه عملکرد و رضایتمندی بیشتری را ایجاد کردن و دغدغه‌های مردم به چه صورت بوده است را به صورت مفصل معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه کردند.

