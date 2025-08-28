مهاجرانی: از صبوری و همراهی مردم در ناترازی برق سپاسگزاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه ایکس نوشت: دولت برای توسعه انرژیهای پاک گامهای جدی برداشته است؛ از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامهریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر. اما با خروج نیروگاههای آبی بهدلیل خشکسالی، ناترازی برق بهطور کامل جبران نشده است. از صبوری و همراهی مردم سپاسگزاریم و با جدیت، سرمایهگذاری در انرژیهای نو را ادامه میدهیم.
