قدردانی رئیس جمهور از تلاش‌های وزارت امور خارجه در زمینه مذاکرات

وزیر امور خارجه گزارش مفصلی از روند مذاکرات با ۳ کشور اروپایی ارائه داد که رئیس جمهور نیز از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شخص دکتر عراقچی در این زمینه قدردانی کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و گزارش دستگاه‌ها توسط اعضای دولت، وزیر امور خارجه گزارش مفصلی از روند مذاکرات با ۳ کشور اروپایی ارائه داد که رئیس جمهور نیز از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شخص دکتر عراقچی در این زمینه قدردانی کرد.

در ادامه جلسه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در طول جنگ ۱۲ روزه و نیز اقدامات بعد از جنگ ارائه داد.

همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور گزارش پیمایش انجام شده درباره رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌ها، استانداران و مدیران اجرایی را تشریح کرد.

گزارش کلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول یک‌سال گذشته نیز در جلسه امروز از سوی دبیرخانه هیئت دولت تشریح شد.

