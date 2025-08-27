  1. بین الملل
واکنش حماس به اخبار مربوط به ترور مقام ارشد این جنبش

حماس به اخبار مربوط به ترور رهبر ارشد این جنبش واکنش نشان داد و آن را در راستای جنگ روانی و رسانه ای صهیونیستها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، یک منبع مسئول درحماس به اخبار مربوط به ترور خلیل الحیه رهبر حماس واکنش نشان داد و تاکید کرد که تلاشهای دروغین اعتماد مردم فلسطین به رهبران خود را تضعیف نخواهد کرد.

این منبع مسئول وابسته به جنبش مقاومت اسلامی حماس، اخبار مربوط به ترور خلیل الحیه را تکذیب و اعلام کرد: این اخبار، شایعات دروغینی است که در راستای جنگ روانی و رسانه ای اشغالگران علیه ملت ما و رهبرانش است.

منبع مذکور افزود: این تلاشهای شکست خورده و مذبوحانه هرگز نخواهد توانست اعتماد مردم به رهبرانشان را متزلزل کند و خللی در مواضع ثابت و استوار خلیل الحیه و همراهانش را که در مسیر طولانی مقاومت و ایستادگی شکل گرفته، وارد نخواهد کرد.

این مقام مسئول حماس تاکید کرد: شایعه، سلاح افراد عاجز و ناتوان است و ملت ما آموخته که از دل چنین حملاتی، با ثبات بیشتر و پایبندی عمیق‌تر به گزینه‌های ملی خود بیرون آید.

