به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، مراسم تشییع پیکر اسطوره تکرارناشدنی کشتی ایران و جهان، امامعلی حبیبی، نخستین دارنده مدال طلای المپیک ایران، صبح امروز (چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور هزاران نفر از مردم قدرشناس، پیشکسوتان، قهرمانان و مسئولان برگزار شد.

موجی از اندوه و افتخار در ورزشگاه آزادی بابل جاری بود؛ جایی که مردم از سراسر مازندران و ایران آمده بودند تا بر دستان خود، پهلوانی را بدرقه کنند که نامش برای همیشه در تاریخ ورزش ایران جاودانه شد. کاروان تشییع از ورزشگاه آزادی آغاز و تا زادگاه آن بزرگمرد، روستای درزیکلای آخوندی ادامه یافت؛ مسیری که پر از اشک، عشق و احترام بود.

در این آئین باشکوه، حضور چهره‌های برجسته ورزش جلوه‌ای خاص به مراسم بخشیده بود؛ از جمله قاسم رضایی قهرمان المپیک، امیرحسین زارع قهرمان جهان و دارنده مدال‌های المپیک، و فردین هدایتی قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، که همگی در کنار مردم برای ادای دین به «شیر مازندران» آمده بودند.

همچنین ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی، به نمایندگی از فدراسیون در این مراسم حضور یافت و یاد و خاطره جهان‌پهلوان حبیبی را گرامی داشت.

امروز بابل و ایران یک‌صدا، پهلوانی را بدرقه کردند که نامش نه‌تنها در تاریخ کشتی، بلکه در قلب مردم جاودانه خواهد ماند.