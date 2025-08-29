باوفا: برای منافع ملی انتخابی برگزار کردم؛ از عملکرد برخی ناراضی هستم

حمید باوفا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوان در مسابقات جهانی بلغارستان گفت: سطح مسابقات فوق العاده بالا بود، چون در کشتی فرنگی پراکندی مدال بسیار زیاد است و از بلوک شرق و غرب تا قاره آمریکا و آسیا مدعیان زیادی دارند. اگر در همین مسابقات جهانی مدال‌های طلا، نقره و برنز که به دست آمد را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که کشورهای زیادی به مدال‌ها دست پیدا کردند. همین پراکندی توزیع مدال‌ها باعث می‌شود که کار بسیار سخت باشد و رقابت بین چند تیم اول سخت‌تر شود.

وی ادامه داد: در مجموع تیم ما با همه این شرایط و سختی کار باید حداقل سه مدال طلا می‌گرفت. متأسفانه یک سری اتفاقات رخ داد و اشتباهاتی که فتحی تزنگی انجام داد و فینالی که اهورا بویری از دست داد یا بنیامین سیدی که در فینال می‌توانست به مدال طلا برسد اما غفلت کرد. به نظرم ما سه تا چهار مدال طلا می‌توانستیم بگیریم. از عملکرد چند کشتی‌گیر اصلاً راضی نیستم و دور از انتظار ظاهر شدند. از کشتی‌گیر ۶۰ کیلوگرم، ۷۲، ۸۲ به هیچ عنوان راضی نیستم.

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان گفت: من کلاً در بحث تیمی و نفرات خیلی ایده‌آل گرا هستم و معتقدم باید بهترین باشیم، البته به نظرم کشتی فرنگی ما بهترین است که چنین توقعی از آن دارم. کشتی‌گیرانی که به عنوان تیم منتخب جوانان انتخاب شدند، جزو بهترین‌ها در اوزان خودشان هستند به همین خاطر واقعاً ناراحت می‌شوم وقتی یک کشتی‌گیر جایگاه واقعی خودش را به دست نمی‌آورد.

باوفا بااشاره به برگزاری مسابقات انتخابی قبل از مسابقات جهانی و عملکرد ناموفق کشتی‌گیرانی که در انتخابی برای مسابقات جهانی انتخاب شدند، گفت: واقعاً هدف من این بود که طبق چارچوب عمل کنم و براساس منافع ملی تصمیم بگیرم و به همین خاطر انتخابی برگزار کردیم. آینده از آن کشتی‌گیری است که در مسابقات انتخابی اول می‌شود، یا نفرات دوم و سوم آن وزن مربوطه. بنابراین ما باید فرصت را به همه کشتی‌گیران بدهیم. گاهی نفر اول نتیجه نمی‌گیرد و ما مجبور هستیم که فرصت را در اختیار نفرات دوم و سوم قرار بدهیم و آن‌ها در آینده نتیجه بگیرند.

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان تأکید کرد: به نظرم باید گاهی اوقات نگاه به انتخاب‌ها را تغییر داد و بیشتر منافع ملی را درنظر بگیریم و نگاه آینده محور باشد. گاهی حتی ممکن است چوب انتخاب‌ها را سرمربی تیم بخورد و انتقادهای زیادی به او شود اما به نظرم ایرادی ندارد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. یک ستاره‌ای که در آینده قرار است بدرخشد باید از همین حالا به او کمک کنیم.

وی گفت: ما اگر مسابقه انتخابی برگزار نمی‌کردیم قطعاً کسانی بودند که این نقد را داشتند که چرا به دیگر ملی‌پوشان فرصت داده نشد. یکی از ایرادهایی که به تیم ما می‌گیرند کشتی‌هایی است که با روس‌ها انجام دادیم. در حالی که ما ۵ کشتی با روس‌ها گرفتیم که در ۴ مسابقه پیروز شدیم. من هفت سال است که هدایت تیم را برعهده دارم، تاکنون در هیچ مسابقه‌ای چنین قرعه‌هایی ندیده بودم. در این مسابقه بدترین قرعه‌ها نصیب کشتی‌گیران ما شد.