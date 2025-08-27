به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی تلاوت نوجوانان رضوی که از آن به عنوان بزرگترین محفل تخصصی قرآن کریم نوجوانان یاد می‌شود عصر امروز چهارشنبه، پنجم شهریورماه از سوی دارالقرآن حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این کرسی تلاوت ویژه نوجوانان و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین نوجوانان و کشف استعدادهای برتر قرآنی با حضور قاریان، حافظان و اجرای گروه‌های هم‌خوانی نوجوان و اساتید کارشناس برپا می‌شود. محمدجواد پناهی، قاری بین‌المللی استادکارشناس این هفته است.

اجرای مسابقات قرآن از دیگر بخش‌های این کرسی تلاوت خواهد بود. علاقه‌مندان برای شرکت در این محفل می‌توانند چهارشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ به صحن جمهوری، دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.