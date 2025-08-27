عراقچی امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس چه گفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در کمیسیون و با حضور اعضا برگزار شد.

وی ادامه داد: در بخش اول جلسه امروز، مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه قفقاز به ویژه مسیر فی‌مابین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و در واقع ناظر به مواضع جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران گزارشی از تحولات منطقه قفقاز داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دوم عراقچی وزیر امور خارجه در جمع اعضای کمیسیون حضور یافت که دو گزارش داد که گزارش اول راجع به تحولات قفقاز و کریدور فی‌مابین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود.

وی ادامه داد: عراقچی در این زمینه گفت که ما با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرزها یا نقض حاکمیت کشورها در قفقاز مخالفیم، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است، چرا که در آن بیانیه بر تغییر ناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، صلاحیت قضائی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.

رضایی اظهار کرد: همچنین گفته شد که مسیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحت حاکمیت و صلاحیت قضائی ارمنستان خواهد بود و وزیر امور خارجه کشورمان گفت که ارمنستان تاکید کرده که اجازه حضور نیروهای امنیتی آمریکا را نمی‌دهد و نکته بعد هم اینکه توافقنامه مشارکت راهبردی با ارمنستان در دست تدوین است.

رضایی بیان کرد: عراقچی در بخش دوم جلسه هم گزارشی در ارتباط با موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ بک و مذاکرات با غرب داد و گفت که اروپا به دلایل حقوقی، سیاسی، فناوری و فنی صلاحیت فعال سازی را ندارد و اینکه اروپا شرایطی را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ گذاشته بود، اما ما معتقدیم که اروپایی‌ها حق فعال سازی اسنپ بک یا تمدید آن را ندارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین وزیر خارجه گفت که ما آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکایی‌ها صرفاً در موضوع هسته‌ای و از موضع برابر هستیم.

وی ادامه داد: عراقچی اشاره‌ای به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و گفت همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود، آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد، از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت که باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تاکید کرد که همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان است و تحت تأثیر دیگران نیست.

رضایی اظهار کرد: عراقچی گفت ما بر روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.

وی ادامه داد: یک سوالی مطرح شد در جلسه راجع به برخی از متونی که نشر پیدا کرده که در واقع برای چارچوب همکاری ما با آژانس که عراقچی تاکید کرد که توافقی نشده با آژانس و مذاکره با آژانس ادامه دارد، همینطور گفت که ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.

رضایی اظهار کرد: در واقع یک فضای غیرواقعی یا یک فضای اغراق آمیزی حول موضوع اسنپ بک ایجاد شده که در واقع بزرگ‌تر از خود واقعیتش است. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این جلسه نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که شاید پر تکرارترینش و مهمترین آن تاکید بر اجرای کامل و دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس بود.

رضایی گفت: همچنین انتقادات شدیدی هم شد از مواضع غربی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران و بر عدم اعتماد به غرب و بر عدم همکاری با آژانس به این دلیل که سابقه خوبی ندارد و حتی حاضر نشد حمله به تأسیسات هسته‌ای ما را محکوم کند، تاکید شد. بر لزوم وجود یک صورت‌بندی جدید در سیاست خارجی هم تاکید شد.