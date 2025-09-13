عراقچی: مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و همین‌طور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی ادامه داد: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به همراه تعدادی از معاونانش در این جلسه حضور یافت و وی تفاهم اخیر کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد و اشاره‌ای به سوابق موضوع و آنچه در قاهره اخیراً اتفاق افتاد، کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عراقچی گفت اروپا حق فعال سازی اسنپ بک را ندارد و این اقدام غیرحقوقی و غیر قانونی است، تعامل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به شرایط جدید و قانون مجلس فرق کرده و مثل گذشته نمی‌توانیم با آژانس همکاری کنیم، لذا نیازمند مدالیته جدید هستیم.

رضایی ادامه داد: وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد که فعال‌سازی اسنپ بک نامطلوب است و تأثیرات سیاسی و روانی دارد، اما در مورد تأثیرات اقتصادی آن اغراق صورت گرفته است، قصد همکاری با آژانس به شکل سابق را نداریم و باید به یک مدالیته و چارچوب جدید برسیم، مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده و مصوبات این کمیته در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که مسئول آن هم علی لاریجانی است.

رضایی اظهار کرد: عراقچی در این جلسه اشاره‌ای به مذاکرات قاهره کرد و گفت که ما با رافائل گروسی حدود ۲ تا سه ساعت روی متن توافق کار کردیم و پس از اعمال ملاحظات ما، تبدیل به متن مورد قبول ما شد و این‌ها بعد از سه دور مذاکره کارشناسی بود که قبلاً انجام شده بود و این سند و در واقع تفاهم قاهره را برای سران کشور فرستادیم.

وی ادامه داد: عراقچی گفت آژانس قبول کرده که شرایط جدیدی برای همکاری بین ایران و آژانس به وجود آمده و باید ملاحظات امنیتی ایران را مدنظر قرار دهد و همین‌طور آژانس قبول کرده که ما با ترتیبات جدید با آن‌ها تعامل کنیم، ما دغدغه امنیتی جدیدی در رابطه با مراکز هسته‌ای داریم که باید به آن‌ها احترام گذاشته شود.

رضایی گفت: وزیر خارجه بیان کرد که در تفاهم با آژانس تاکید شده که همکاری با آژانس در چارچوب قانون مجلس و شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، هرگونه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای در چهارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و اجرای تفاهم ما با آژانس به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ بک علیه ایران صورت نگیرد و اگر عمل خصمانه‌ای علیه کشور ما صورت پذیرد، تفاهم کان لم یکن خواهد شد.

رضایی گفت: وزیر خارجه تاکید کرد که ما در موضع انفعال نیستیم، بلکه اعتقاد داریم که قانون تعلیق همکاری با آژانس که در تیرماه امسال در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، الزام آور است و باید اجرا شود.

وی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر نمایندگان هم نظرات خودشان را در ارتباط با تفاهم اخیر بیان کردند، از جمله اینکه بر اجرای بی کم و کاست قانون مجلس و لزوم طی شدن ترتیبات اجرایی این قانون در شورای عالی امنیت ملی، تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای ایران، اینکه آژانس باید حقوق هسته‌ای ایران را بپذیرد، لزوم انتشار توافق اخیر، ضرورت مواجهه با غرب از موضع عزتمندانه نه منفعلانه، لزوم شفاف سازی در مورد تفاهم با آژانس و نظارت مجلس در این مورد و اینکه از موضع قدرت باید وارد شویم، تاکید کردند.

رضایی اظهار کرد: حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس هم گفت که وزارت خارجه از موضع عزت با غرب و با آژانس مذاکره کند و از حقوق ملت ایران دفاع کند و تضمین‌های لازم را هم از آژانس بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بر اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون تعلیق همکاری با آژانس در این جلسه تاکید کرد.