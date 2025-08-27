  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

پیام کتبی پوتین برای ولیعهد عربستان

منابع خبری گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه پیامی کتبی برای ولیعهد سعودی ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، منابع خبری گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیامی کتبی برای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی ارسال کرده است.

پوتین در این پیام به روابط دوجانبه با عربستان سعودی و شیوه‌های گسترش و تقویت آن پرداخته است.

این پیام کتبی را عبدالرحمن بن ابراهیم الرسی معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور بین المللی و سرپرست دیپلماسی عمومی این وزارتخانه، در جریان استقبال از سرگئی کوزلوف، سفیر روسیه در عربستان سعودی در ریاض، دریافت کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه و راههای توسعه همکاری مشترک در همه زمینه ها مورد رایزنی قرار گرفت.

