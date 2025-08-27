به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، در ادامه جلسات پیگیری و نظارت بر اجرای طرحهای مهم دولت، در نشستی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و جمعی دیگر از مسئولان مربوطه به بررسی گزارشهای سازمان برنامه و بودجه از کیفیت اجرا و میزان پیشرفت سه طرح مهم افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت، جمعآوری گازهای مشعل و تهاتر کالا و تأمین کالاهای اساسی پرداختند.
در این جلسه با توجه به تاکید پزشکیان برای افزایش هر چه سریعتر افزایش ظرفیت تولید نفت کشور، ابتدا رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارش پیشرفت اجرای طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای نفت را که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری تأمین سرمایه اجرای آن با مشارکت صندوق توسعه ملی انجام شده، ارائه کردند.
با تکمیل این طرح از محل افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکهای نفت از محل ۴۰ میدان نفتی مناطق مختلف، سالانه ۷ میلیارد دلار به درآمد نفتی کشور افزوده خواهد شد. رئیس جمهور ۲۲ مرداد نیز جلسه دیگری برای بررسی خط زمانی پیشرفت طرح ضربتی افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکهای نفت برگزار کرده بود.
همچنین گزارش کیفیت اجرا و میزان پیشرفت طرح جمعآوری گازهای همراه (مشعل) نیز بر اساس برنامه منظمی که در دولت به این منظور تدوین شده، از سوی رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
با اجرای کامل این برنامه و جمعآوری همه گازهای همراه که در حال حاضر علاوه بر اتلاف و سوزاندن ثروت ملی بر روی مشعلها، باعث ایجاد آلایندگی شدید محیط زیست نیز میشوند، علاوه بر تولید فرآوردههای جدید، ایجاد فرصتهای شغلی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، سالانه حداقل ۶ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور نیز افزوده خواهد شد.
گزارش دیگر ارائه شده در این جلسه نیز مربوط به کیفیت اجرای طرح تهاتر کالا و واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از این مسیر بود که رئیس جمهور پس از گوش سپردن به این گزارشها، دستوراتی برای بهبود و سرعتبخشی به اجرای آنها صادر کرد.
