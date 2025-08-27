حزب موتلفه آماده کمک به دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه‌اسلامی به مناسبت هفته گرامیداشت دولت و در پی توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک تشکل سیاسی ولایتمدار بر خود فرض می‌داند موضع حمایتی روشن و مسئولانه خود را در بیانیه‌ای نسبت به دولت چهاردهم اعلام نماید، متن بیانیه به شرح ذیل است:

ملت شریف ایران

ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره الگوهای خدمت بی‌منت، شهیدان رجایی و باهنر، در پی توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره مظهر بصیرت، اعتدال، و راهبری انقلاب در مسیر تعالی و پیشرفت بوده‌اند، حزب موتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل سیاسی ولایتمدار بر خود فرض می‌داند موضع حمایتی روشن و مسئولانه خود را نسبت به دولت چهاردهم اعلام نماید و معتقد است دولت آقای پزشکیان در طول یکسال گذشته گام‌های ارزشمندی در مسیر خدمت به مردم برداشته است.

لذا ضمن اذعان به کاستی‌ها و ضرورت جبران آنها، قدردان تلاش و همت عالی رئیس جمهور و اعضای محترم دولت در مدیریت شرایط دشوار کشور هستیم؛

البته این حمایت از دولت، نه به معنای چشم بستن بر کاستی‌ها و نادیده گرفتن ضعف‌ها، بلکه به معنای پشتیبانی حکیمانه، نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است.

ما بر این باوریم خدمت‌رسانی صادقانه، متعهدانه و تخصص محور به ملت شریف و صبور ایران اسلامی، موهبت و عطیه‌ای الهی است که خداوند متعال در اختیار دولت‌ها از جمله دولت محترم چهاردهم قرار داده است و معتقدیم دولت برای موفقیت در مأموریت‌های خطیر خود نیازمند سه پشتوانه اسلامی است:

۱. حمایت مردمی و سیاسی که موجب تقویت روحیه خدمتگزاری و امید به آینده می‌گردد.

۲. نقد منصفانه و خیرخواهانه که ضعف‌ها را آشکار و مسیر اصلاح و کارآمدی را هموار می‌سازد.

۳‌. رصد دقیق و هوشمندانه از سوی نخبگان رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی که مانع انحراف از اهداف کلان انقلاب و مصالح ملی می‌شود.

بر این اساس و به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد مهم و ارزشمند جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، معتقدیم انسجام و اتحاد ملی، جوهره و لازمه مقاومت فراگیر و حرکت رو به جلوی نظام و ملت ایران است و هر گونه موضع‌گیری و حرکت در جهت مخدوش ساختن این همدلی و وحدت مقدس را قویاً محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم صدای غیریت سازی و تشتت و تفرقه نه از سوی احزاب و گروه‌ها و نه از بدنه‌ی دولت هرگز نباید شنیده شود.

ما با دلی پر از مهربانی و نگرانی برای آینده کشور، بر آنیم برخی کاستی‌ها را با زبانی دلسوزانه، نه برای تضعیف بلکه برای تقویت و اصلاح، گوشزد نمائیم، از جمله:



در حوزه اقتصاد علیرغم تلاش‌ها، تورم فزاینده و نوسانات ارزی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است، پیشنهاد می‌کنیم با تقویت تنظیم و نظارت بر بازارها و حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی، این چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای رشد تبدیل نمائید.

در زمینه عدالت اجتماعی هر چند گام‌های مثبتی برداشته شده، اما همچنان نابرابری‌ها به خدمات آموزشی و بهداشتی نیازمند توجه جدی و فوری است.

خیرخواهی ایجاب می‌کند دولت محترم با تشکیل شوراهای مشورتی مردمی، صدای اقشار مختلف را بیش‌تر بشنود و در سیاست‌گذاری‌ها از تجربیات میدانی بهره جدید.

تقویت اقتصاد ملی، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه برای جوانان و تمرکز بر حمایت از تولید داخلی می‌تواند امید و انگیزه را در جامعه تقویت کند.



تقویت ارتباط دو سویه با مردم از طریق اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی به مطالبات و دغدغه‌ها، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.

تقویت جایگاه بین‌المللی ایران با حفظ عزت و استقلال و انجام دیپلماسی فعال و عزتمند و بهره گیری از ظریفت دیپلماسی حزبی به عنوان یک مکمل، می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود.

و نکته پایانی، حزب موتلفه اسلامی با توجه به بهره‌مندی از کمیته‌های تخصصی و تجربیات ارزنده در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، آماده است از تمامی ظرفیت‌های ملی خود در یاری رساندن به دولت محترم در پیشبرد وظایف و مأموریت‌ها و مسولیت‌های خود در این شرایط حساس و سرنوشت ساز کشور استفاده کند.

از خداوند قادر متعال برای دولت محترم و همه ی خادمین نظام، توفیق روز افزون در راه خدمت به مردم شریف ایران و اعتلای نام بلند میهن اسلامی‌مان را مسالت می‌نمائیم.

حزب موتلفه اسلامی

پنجم شهریور ۱۴۰۴