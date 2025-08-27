  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

حزب موتلفه آماده کمک به دولت است

حزب موتلفه آماده کمک به دولت است

حزب موتلفه اسلامی به مناسبت هفته دولت در بیانیه‌ای تأکید کرد: حزب موتلفه اسلامی با توجه به بهره‌مندی از کمیته‌های تخصصی و تجربیات ارزنده در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، آماده کمک به دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه‌اسلامی به مناسبت هفته گرامیداشت دولت و در پی توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک تشکل سیاسی ولایتمدار بر خود فرض می‌داند موضع حمایتی روشن و مسئولانه خود را در بیانیه‌ای نسبت به دولت چهاردهم اعلام نماید، متن بیانیه به شرح ذیل است:

ملت شریف ایران

ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره الگوهای خدمت بی‌منت، شهیدان رجایی و باهنر، در پی توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره مظهر بصیرت، اعتدال، و راهبری انقلاب در مسیر تعالی و پیشرفت بوده‌اند، حزب موتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل سیاسی ولایتمدار بر خود فرض می‌داند موضع حمایتی روشن و مسئولانه خود را نسبت به دولت چهاردهم اعلام نماید و معتقد است دولت آقای پزشکیان در طول یکسال گذشته گام‌های ارزشمندی در مسیر خدمت به مردم برداشته است.

لذا ضمن اذعان به کاستی‌ها و ضرورت جبران آنها، قدردان تلاش و همت عالی رئیس جمهور و اعضای محترم دولت در مدیریت شرایط دشوار کشور هستیم؛

البته این حمایت از دولت، نه به معنای چشم بستن بر کاستی‌ها و نادیده گرفتن ضعف‌ها، بلکه به معنای پشتیبانی حکیمانه، نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است.

ما بر این باوریم خدمت‌رسانی صادقانه، متعهدانه و تخصص محور به ملت شریف و صبور ایران اسلامی، موهبت و عطیه‌ای الهی است که خداوند متعال در اختیار دولت‌ها از جمله دولت محترم چهاردهم قرار داده است و معتقدیم دولت برای موفقیت در مأموریت‌های خطیر خود نیازمند سه پشتوانه اسلامی است:

۱. حمایت مردمی و سیاسی که موجب تقویت روحیه خدمتگزاری و امید به آینده می‌گردد.

۲. نقد منصفانه و خیرخواهانه که ضعف‌ها را آشکار و مسیر اصلاح و کارآمدی را هموار می‌سازد.

۳‌. رصد دقیق و هوشمندانه از سوی نخبگان رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی که مانع انحراف از اهداف کلان انقلاب و مصالح ملی می‌شود.

بر این اساس و به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد مهم و ارزشمند جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، معتقدیم انسجام و اتحاد ملی، جوهره و لازمه مقاومت فراگیر و حرکت رو به جلوی نظام و ملت ایران است و هر گونه موضع‌گیری و حرکت در جهت مخدوش ساختن این همدلی و وحدت مقدس را قویاً محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم صدای غیریت سازی و تشتت و تفرقه نه از سوی احزاب و گروه‌ها و نه از بدنه‌ی دولت هرگز نباید شنیده شود.

ما با دلی پر از مهربانی و نگرانی برای آینده کشور، بر آنیم برخی کاستی‌ها را با زبانی دلسوزانه، نه برای تضعیف بلکه برای تقویت و اصلاح، گوشزد نمائیم، از جمله:

در حوزه اقتصاد علیرغم تلاش‌ها، تورم فزاینده و نوسانات ارزی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است، پیشنهاد می‌کنیم با تقویت تنظیم و نظارت بر بازارها و حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی، این چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای رشد تبدیل نمائید.

در زمینه عدالت اجتماعی هر چند گام‌های مثبتی برداشته شده، اما همچنان نابرابری‌ها به خدمات آموزشی و بهداشتی نیازمند توجه جدی و فوری است.

خیرخواهی ایجاب می‌کند دولت محترم با تشکیل شوراهای مشورتی مردمی، صدای اقشار مختلف را بیش‌تر بشنود و در سیاست‌گذاری‌ها از تجربیات میدانی بهره جدید.

تقویت اقتصاد ملی، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه برای جوانان و تمرکز بر حمایت از تولید داخلی می‌تواند امید و انگیزه را در جامعه تقویت کند.

تقویت ارتباط دو سویه با مردم از طریق اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی به مطالبات و دغدغه‌ها، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.

تقویت جایگاه بین‌المللی ایران با حفظ عزت و استقلال و انجام دیپلماسی فعال و عزتمند و بهره گیری از ظریفت دیپلماسی حزبی به عنوان یک مکمل، می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود.

و نکته پایانی، حزب موتلفه اسلامی با توجه به بهره‌مندی از کمیته‌های تخصصی و تجربیات ارزنده در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، آماده است از تمامی ظرفیت‌های ملی خود در یاری رساندن به دولت محترم در پیشبرد وظایف و مأموریت‌ها و مسولیت‌های خود در این شرایط حساس و سرنوشت ساز کشور استفاده کند.

از خداوند قادر متعال برای دولت محترم و همه ی خادمین نظام، توفیق روز افزون در راه خدمت به مردم شریف ایران و اعتلای نام بلند میهن اسلامی‌مان را مسالت می‌نمائیم.

حزب موتلفه اسلامی

پنجم شهریور ۱۴۰۴

کد خبر 6572389
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها